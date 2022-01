Jakab Péter szerint pofátlan dolog, hogy pénzt tarhál Orbán Viktor

Saját közösségi oldalán reagált arra Jakab Péter, a Jobbik elnöke, hogy nemrégiben a miniszterelnök a választásokra kért kampánytámogatást a saját szimpatizánsaitól.

A politikus szerint

Véleménye szerint a miniszterelnök "lopott pénzből urizál, lopott pénzből vásárol szavazatot, lopott pénzből csalja el a választást, végül lopott pénzből küld a választóknak – sértetteknek – egy sárga csekket, hogy támogassák már meg egy kis pénzzel, hogy mindezt folytathassa."

„A tolvaj kifosztotta a házadat, most meg arra kér, ha maradt még egy kis apród, támogasd hivatalosan is, hogy legközelebb is betörhessen hozzád. Ehhez még egy tolvajnál is pofa kell. A csekket Orbán is meg fogja kapni. Egy országot kell majd visszafizetnie"