Donáth Anna: ez a három hónap sok mindenre elég, de tud nagyon kevés is lenni, rajtunk múlik

Emlékezetes, Donáth Anna, a Momentum elnöke korábban arra figyelmeztetett, hogy az ellenzék az előválasztás utáni hónapot kidobta az ablakon, azonban az EP-képviselő a mai közös sajtótájékoztató után már jóval optimistább hangot ütött meg:

„Ha még szépen lassan, döcögve is, de haladunk”

- adott helyzetjelentést az Alfahír érdeklődésére.

A politikus egyébként arról is beszélt, hogy az csak egy kép, amit a médián keresztül látunk, a valóságban a pultoknál a különböző pártok jelöltjei, támogatói, aktivistái közösen gyűjtik most is az aláírásokat az ellenzéki kétkérdeses népszavazás kiírása érdekében. Most már tényleg leütöttük a programot, az arculatot, igaz, jobb lett volna, ha ez októberben, vagy legkésőbb novemberben megtörténik, de januárban végre megkezdődött a kampány, és a mi a felelősségünk, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani – tette hozzá.

Donáth Anna szerint nem érdemes azon rágódni, hogy kinek, mi volt a hibája, még mindig van előttünk három hónap.

„Ez a három hónap sok mindenre elég, de tud nagyon kevés is lenni, rajtunk múlik, hogy használjuk az időt, az energiát, a kampányüzemmódot. Én nagyon bízom benne, hogy ez az idő nemcsak elég lesz, hanem meg is tudjuk mutatni, mire vagyunk képesek, és hogy hogyan hozzunk el egy másik Magyarországot”

- hangsúlyozta.

Kíváncsiak voltunk, hogy európai parlamenti képviselőként hogy látja a Fudan elleni ellenzéki fellépést, tekintettel annak akár geopolitikai vonzatára is. A Momentum elnöke szerint

kétségtelen, ez egy hosszabb és nagyon mély vita, és az EU-Kína viszonyban is egy szempont, de úgy látja, hogy ez a népszavazás egy lakhatási kérdés,

a Diákvárosról szól, és arról, hogy a kormány ígért valamit, de azt nem teljesítette.

„Akárhogyan nézzük, a Fudan-ügy bűzlik. Nem így kell, nem ezt kell, nem szabadott volna, de soha nem késő a butaságtól visszalépni. Építkezni kell, nem rombolni, Diákvárost szeretnénk”

- mondta, hozzátéve: a kínai egyetemről nem volt semmilyen egyeztetés, a fejünk fölött született az ország kiárusításával járó kormányzati döntés.

Donáth Anna emellett úgy véli, a kormányváltásra készülő egységes ellenzéknek jelenleg nem a geopolitikai összefüggésekkel kell foglalkoznia,

hanem a magyar embereket érintő húsbavágó kérdésekkel, például a lakhatási válsággal, és azzal, hogy Budapesten lehetetlen lakhatást biztosítani a fővárosban tanuló egyetemisták számára. A kormány miért nem vállal felelősséget a jövő nemzedékeiért se?! - vetette föl a Momentum elnöke.