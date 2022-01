Kunhalmi: "A munkavállalóktól nem lehet több pénzt elvenni, spóroljanak a közgazdászok, ahol akarnak"

"Korai erről beszélni, az első lépés, hogy nyerjük meg a választást, minden más utána jön"

- reagált Kunhalmi Ágnes azon felvetésünkre, hogy az MSZP magának vindikálná-e egy leendő Márki-Zay-kormányban a munkaügyi tárcát. A kérdés onnan jött, hogy a szocialista párt politikusa, Komjáthi Imre lett a munkavállalói jogok és érdekek hangja az egységes ellenzék választási kampányában.

Kunhalmi Ágnes a mai közös ellenzéki sajtótájékoztató után az Alfahírnek elmondta, Komjáthi Imre is egyike azon ügyvivőknek, akik egy adott szakmapolitikai kérdésben összeszervezik az érintett szereplőket, ebben az esetben az érdekvédelmi szervezeteket, a civileket, ugyanis

a Fidesz "lenézi, vagy hülyének nézi" a szakszervezeteket,

akik így nem képesek az érdekérvényesítésre.

Az MSZP társelnöke ugyanakkor aláhúzta, a tegnap megnevezett ügyvivőkből nem biztos, hogy végül miniszterek lesznek, vagy egyáltalán kormányzati pozícióba kerülnek, viszont a szocialisták továbbra sem mondanának le a munkavállalók képviseletéről, ugyanis még a jelenleg zajló béremelések dacára is a térség sereghajtói vagyunk.

"Csődöt mondott, hogy az olcsó, lebutított munkaerő országává válunk Európában, ez egyszerűen nem működik, ez az út nem járható"

- magyarázta.

Az MSZP kormányra kerülve nem fogja engedni, hogy újabb megszorító intézkedéseket vezessenek be.

"A munkavállalóktól nem lehet több pénzt elvenni, spóroljanak a közgazdászok, ahol akarnak!"

- üzent Kunhalmi Ágnes.

Alfahír

A kulcs

Elárulta a véleményét az elmúlt napok ellenzéki feszültségeiről is. Mint mondta, nem az a fontos kérdés, hogy lesz-e hetedik frakció, vagy sem, hanem az, hogy az a hat párt, ami másfél-két évvel ezelőtt egymás tenyerébe csapott és leszervezte "a csodálatos előválasztást", az együtt marad és együtt is fog maradni. "Ez a kulcsa valójában a kormányváltásnak és ez a kulcsa közös kormányzásnak is" - tette hozzá a szocialisták pártelnöke.