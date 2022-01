Eddig több mint ötezer demonstrálót tartóztattak le Kazahsztánban

Nur-Szultánból és Aktobéból sikeresen felszálltak azok a repülőgépek, melyek fedélzetén egy-egy, a hazatérésben segítséget kérő magyar állampolgár is hazautazhat - közölte Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külügyminiszter hangsúlyozta, a nur-szultáni nagykövetségen és az almati főkonzulátuson dolgozó munkatársak most tovább folytatják a munkát, a legfontosabb feladat pedig az Almatiból hazatérni szándékozó, jelen helyzet szerint hét honfitársunk evakuálása (három magyar állampolgárnak a nap folyamán segítettünk átjutni Nur-Szultánba, ők ott is akartak maradni).