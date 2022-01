Jakab Péter vasárnap este egy kísérletet hajtott végre: mit vált ki belőlünk egy mosoly?

Jakab Péter, a Jobbik elnöke vasárnap este 6 órakor egy meglepő, vagy legalábbis egy országos politikus részéről szokatlan poszttal jelentkezett. Kitett egy szmájlit.

De vajon miért? Mit üzent ezzel? Esetleg megint valamilyen politikai vita van kibontakozóban?

Érdekes, de a kormánypárti sajtóban már találkozhattunk olyan narratívával, hogy a Jobbik elnöke "biztos megint" Márki-Zay Péternek üzent. Nos, a megoldásért Jakab Péterhez fordultunk. Íme a magyarázat:

"Egyszerűen csak kíváncsi voltam, hogy egy mosoly vasárnap este mit vált ki az emberekből mindenféle kommentár nélkül. Ahogy az egyik hozzászóló rá is érzett, ez egy kísérlet. Az eredmény olyan lett, mint amilyen a társadalmunk. Megosztó. Nagyon sokan visszamosolyogtak, és sokan a mosolyra is gyűlölettel feleltek. A Fidesz megafonos megmondóemberei természetesen az utóbbi tábort erősítették. Ők a gyalázkodást választották, én a mosolyt. És azért a kommentelők többsége is. Van remény :-)"

Egyébként hétfőn reggel több mint 3400 lájk és 825 hozzászólás van a poszt alatt.

Jakab Péter - Facebook

Van remény?