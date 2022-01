A kormányközeli Nézőpont már ott tart, hogy többen szavaznának most a Fideszre, mint 2018-ban

Talán nem túlzás azt állítani, de némileg az érzékelhető valóságtól kissé elrugaszkodott közvélemény-kutatási adatsorral jelentkezett ma a kormányközeli Nézőpont.

Az intézet - állításuk szerint - minden, magát aktívnak mondó választópolgár bevallott és beazonosítható pártválasztását veszi ezentúl figyelembe, amikor adatokat közöl, ugyanakkor

"az eredménybecslés a 'legvalószínűbb hazai listás eredmény' előrejelzésére alkalmas, de nem a választás végeredményének megjövendölésére".

Így például azt sem tudhatjuk, mennyien bizonytalanok még, ami azért is fontos, mert így mérhető fel, egyes-egyes pártoknak/listáknak mekkora lehetséges tartaléka van.

A Nézőpont kérdésére, miszerint "melyik párt, vagy pártszövetség listájára szavazna, ha most vasárnap lennének a választások", a megkérdezettek 50 százaléka a Fideszt, 43 százalék a közös listát, 3-3 százalék a MKKP-t és a Mi Hazánkat jelölte meg, 1 százalékuk az egyéb-nél maradt.

"Mivel négy éve a belföldi aktív választópolgárok 47,36 százaléka szavazott az akkori és mostani kormánypártokra, ez majdnem három százalékpontos emelkedést, s a Fidesz szinte biztosra vehető választási győzelmét jelenti"

- magyarázza a bizonyítványt a Nézőpont. Miközben az egységes ellenzék kapcsán azt is megjegyzi, hogy a táboruknak is csak háromnegyede tekinthető elkötelezett szavazónak, ami végsősoron 33 százalékot eredményezne egy most vasárnapi választáson -

kész szerencse, hogy ma még csak hétfő van!!!

Egyébként a Nézőpont szerint az áprilisban várható országgyűlési választáson belföldön ismét 70 százalék feletti részvétel várható, azaz nagyjából 5,7-5,8 millióan adják majd le valamelyik pártlistára a szavazatukat; ezen felül lesznek külhoni, illetve magyar lakcímmel rendelkező, de külföldön élő választók is.