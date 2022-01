Mészáros Lőrinc átutalta a perköltséget Fekete-Győr Andrásnak, miután pert vesztett ellene

Emlékezetes, júliusban Mészáros Lőrinc pert vesztett Fekete-Győr Andrással szemben, miután az ellenzéki politikus több ízben is bűnözőnek nevezte a a kormányközeli oligarchát, aki emiatt becsületsértés címén feljelentette az egykori pártelnököt. Most pedig Fekete-Győr egy képernyőfotó kíséretében arról számolt be, hogy perköltségként megkapta a 240 ezer forintos utalást az ország leggazdagabb emberétől.

"Ma az alábbi üzenet érkezett a telefonomra. Mészáros Lőrinc megfizette az általam megnyert polgári per költségét"

- írta közösségi oldalán a Momentum volt elnöke, hozzáfűzve:

"Még pár nulla, kedvezményezettnek a magyar emberek, és pénzügyileg rendben is vagyunk Orbán Viktor bűnöző strómanjával."

A politikus arra is kitért, szerinte az Orbán-rendszer egyik főbűne a civil hátterű szociális intézmények politikai célú kivéreztetése.

Így az ominózus összeget az ellenzéki politikus az Iványi Gábor által alapított, hajléktalan gyermekeknek fenntartott Wesley János Óvodának ajánlja fel.