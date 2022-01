Áder János április 3-ára tűzte ki az országgyűlési választást és a kormány népszavazását is

Az Alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési képviselők általános választását. E törvényi felhatalmazás alapján az országgyűlési képviselők általános választását a legkorábbi időpontra, 2022. április 3-ára tűzöm ki - jelentette be Áder János a Köztársasági Elnöki Hivatal közleményében.

Mint írta,

"32 évvel ezelőtt, az első szabad választások eredményeként Magyarország független, demokratikus ország lett. Köszönet mindazoknak, akik a nemzet újjáépítésében részt vettek. Az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár kilencedik alkalommal szabadon dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését."

Emellett az is hivatalossá vált, hogy a kormány által kezdeményezett népszavazást is ezen a napon fogják megtartani, erre azután kerülhet sor, hogy 2021. november 9-én döntött arról az Országgyűlés, hogy népszavazást az országgyűlési képviselők általános választásának napján is meg lehet tartani.

Orbán Viktor ott lesz

A miniszterelnök is reagált a hírre, a szokásos háttérrel közzétette: ott leszünk!

Az ellenzék is készül

Az Egységben Magyarországért pártjai szerint már csak 82 nap van hátra a korszakváltásig. Közös közleményükben azt írják, hogy

82 nap múlva, április 3-án az Egységben Magyarországért és a civilek szövetsége leváltja Orbán Viktor lelketlen, korrupt és kapzsi rendszerét.

"Az elmúlt tizenkét évben egy gázszerelőből az ország leggazdagabb embere lett, mert ő Orbán Viktor barátja és strómanja. Tiborcz István milliárdos bankárrá vált, mert ő Orbán Viktor veje. A kormányhoz közeli oligarchák felfoghatatlan mértékű vagyont halmoztak fel, a fideszes politikusok pedig saját szájuk íze szerint írják a törvényeket.

Eközben Magyarország Európa sereghajtói közé került. Magyarok milliói élnek megalázó bérekből, a legelesettebbeknek pedig nem nyújt segítő kezet, csak megalázza őket a dölyfös hatalom.

Itt az ideje a változásnak! Hogy Magyarország a fideszes kiváltságosok országa helyett mindannyiunk országa legyen! Április 3-án új korszak kezdődik: egy igazságosabb, tisztességesebb, ahol mindenki előtt megnyílik az út a felemelkedéshez!" - üzente a Jobbik, a DK, az LMP, az MMM, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd.