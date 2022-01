Már közel 40 milliárdba kerül az új Néprajzi Múzeum

Az Átlátszó írta meg, hogy most 3,9 milliárd forinttal drágult a kormányzati beruházás.

A lap felidézi, hogy a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Zrt. 2019-ben nyerte el a Városligetbe tervezett Új Néprajzi Múzeum kivitelezését akkor nettó 26 milliárd forintos ajánlattal. Ahogy az már szinte megszokott a megjelölt végösszeg folyamatosan növekedett. Először 32 milliárdra drágult, majd 35-re, most pedig kiegészítő munkákra további 3,9 milliárdot kaptak a kivitelezők.

Az új múzeum ára ezzel elérte a nettó 39 milliárd forintot és még nincs is kész, tehát az előzmények alapján lehet majd akár még ennél is sokkal több.

A Néprajzi Múzeum építését végző ZÁÉV Zrt. tulajdonosa a miniszterelnök jóbarátja, Mészáros Lőrinc, a Magyar Építő Zrt. pedig (közvetetten, más cégeken keresztül) Paár Attila tulajdonában van, aki Tiborcz István miniszterelnöki vő üzlettársa

- hívta fel a figyelmet az Átlátszó.

Mindkét cég hosszú évek óta nyeri a közpénzes megbízásokat többmilliárd forint értékben. Csak néhány példa: szekszárdi tudásközpont bő 5 milliárdért, szombathelyi fociakadémia 6 milliárdért, zalaegerszegi uszoda közel 9 milliárdért, a Puskás Aréna építése bruttó 190 milliárdért, a stadion környékének fejlesztése 8 milliárdért, a Nyugati pályaudvar felújítása közel 9 milliárdért.

A rengeteg megrendelés meglátszik a mérlegeken is: a ZÁÉV éves forgalma a 2016-os 15 milliárd forintról 2017-ben 35-re emelkedett, majd 70 milliárd forint fölé nőtt, és 2020-ban jelentős csökkenéssel is 52,7 milliárd lett. Adózott eredménye pedig abban az évben rekormagas, bő 7 milliárd forint lett. A Magyar Építő Zrt. szintén nem panaszkodhat: évi nettó árbevétele a 2016-os 9 milliárdról 24-re, majd közel 50 milliárdra ugrott, és a gyengébb 2020-as évben is 27 milliárd lett, amiből közel 2 milliárd volt a tiszta haszon.