Donald Trump: Félbeszakította az interjút a volt elnö

A 2020-as elnökválasztást elbukó Donald Trump, az NPR-nek, a legnagyobb amerikai közszolgálati rádiónak adott telefoninterjút.

A Forbes beszámolója szerint az exelnök ismét a választások elcsalásáról beszélt, és kijelentette, hogy az idei időközi választásokat és a 2024-es elnökválasztást is el akarják csalni a demokraták. Azonban csakúgy mint 2020. novemberében, majd egy éve a Capitolium elfoglalása idején nem állt elő semmilyen értékelhető magyarázattal, vagy bizonyítékkal.

Trump hívei betörtek a Capitoliumba, kimenekítették az alelnököt Lezárták a washingtoni Capitoliumot, mert Trump-párti tüntetők ostromolták meg az amerikai törvényhozás épületét szerdán. A képviselőház és a szenátus ülését, amelyen hivatalosan bejegyzik az elektorok Joe Bidenre leadott szavazatát, felfüggesztették. A képviselőket a rendőrség kíséri ki az épületből.

Amikor a műsorvezető Steve Inskeep arról kérdezte Trumpot, hogy miért nem sikerült bizonyítékokkal alátámasztania eddig a széleskörű választási csalásokat, a volt elnök úgy reagált,

nem volt jó az ügyvédje.

Azokra a republikánusokra, akik nyilvánosan cáfolták állításait, csak a derogáló RINO kifejezést használta (Republicans In Name Only: csak a nevükben republikánusok). Közéjük sorolta Mitch McConnelt, a republikánusok szenátusi frakcióvezetőjét, akit lúzernek nevezett amiért - más republikánusokkal együtt - nem támogatta a választások tisztaságával kapcsolatos kifogásait.

Csaknem három és fél év börtönt kapott a Capitoliumban randalírozó "QAnon-sámán" Három év és öt hónap börtönbüntetésre ítélte szerdán egy washingtoni szövetségi bíróság Jacob Chansleyt, aki azzal híresült el, hogy szarvakkal ékesített medvebőr fejdíszével, vörös, fehér és kék arcfestékkel bemázolt arccal, csupasz felsőtettel, amerikai zászlóval felszerelt lándzsával pózolt a tömegben a Capitoliumban, az amerikai törvényhozás január 6-i ostromakor.

Ekkor, a 15 percesre tervezett interjú körülbelül a felénél Inskeep ismét arra kérte Trumpot, hogy támassza alá a mondanivalóját tényekkel, a volt elnök csak ennyit mondott: „Köszönöm szépen Steve!”

Ezután letette a telefont. A megdöbbent műsorvezető a Capitolium ostromáról is kérdezte volna Trumpot, de végül csak ennyit mondott: „oké, már nincs a vonalban”.