Márki-Zay Péter az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje, kampányútja során először látogat el Londonba, hogy találkozzon az Egyesült Királyságban élő magyarokkal - olvasható a Facebook közösségi oldalon.

Az esemény szerint Márki-Zay Péter mellett beszédet mond Csillag Tamás, a Momentum képviselőjelöltje is. Az ellenzék kormányfőjelöltje novemberben már Brüsszelbe is elutazott, ahol találkozott az Európai Parlament és az Európai Bizottság több vezető tisztviselőjével is.