Több mint négyszázfős pedofilhálózatot derített fel a német rendőrség, három hónapos volt a legfiatalabb áldozat

Négyszáznál is több feltételezett elkövetőt azonosítottak és több mint hatvan kisgyereket és fiatalkorút mentettek meg bántalmazóiktól az utóbbi évek legnagyobb németországi gyermekbántalmazási ügyében, amelynek nyomozása szerdán ért véget – írja az MTI.

A kölni rendőrkapitányság Berg nevű nyomozócsoportja 26 hónapig tartó munkával 439 feltételezett elkövetőt azonosított, és 65 gyereket, illetve 17 év alatti fiatalkorút emelt ki környezetéből, amelyben szexuális bántalmazásnak volt kitéve. A legfiatalabb áldozat mindössze három hónapos volt, kínzói megerőszakolták

– mondta szerdai sajtótájékoztatóján a nyomozócsoport vezetője, Michael Esser.

A nyomozó azt mondta, a legsűrűbb időszakban 350-en dolgoztak a Bergisch Gladbach-i gyermekbántalmazási eset feltárásán. A Köln melletti városról elnevezett, szerteágazó ügy 2019 októberében kezdődött. Kiindulópontja egy családi ház Bergisch Gladbachban, amelynek időközben elítélt 45 éves tulajdonosa több tucat szexuális bűncselekményt követett el a lánya ellen. Az áldozat az első eset időpontjában három hónapos volt.

A saját gyermeke ellen forduló férfi egy fórumokon és azonnali üzenetküldő alkalmazásokon összekapcsolódó nemzetközi hálózat tagja volt. Bűncselekményeit dokumentálta, a felvételeket a hálózatban terjesztette. Több terabájtnyi adatot foglaltak le nála, csak a mobiltelefonján 130 ezer fotót találtak. A hálózat tagjai többnyire férfiak voltak, akik bántalmazásokról készült videókat küldözgettek egymásnak. Néhányan még a való életben is cseréltek áldozatot egymással, és nem számoltak a lebukás veszélyével.

A dpa német hírügynökség beszámolója szerint Michael Esser arról is beszélt, hogy a nyomozás során nagyon szürreális helyzetek is előfordultak. Ilyen volt az, amikor sírtak a gyerekek, miután elválasztották őket a bántalmazóiktól. Egy aacheni kislány például a meghallgatásán kétségbeesetten kapaszkodott egy plüssállatba, amelyet a nagybátyjától kapott ajándékba, aki „leírhatatlan szenvedést okozott a gyermeknek” – mondta Esser. „Még a legtapasztaltabb nyomozókat is megdöbbentette a visszaélések súlyossága” – tette hozzá.