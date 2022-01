A WHO szerint nem jelentenek megoldást az újabb emlékeztető oltások a felbukkanó variánsokkal szemben

A WHO szakemberei szerint az újabb és újabb emlékeztető oltások nem jelentenek jó stratégiát a felbukkanó variánsokkal szemben, helyettük olyan vakcina kifejlesztésére kellene koncentrálni, amely a vírus átadását is nagymértékben csökkenti – írja a 24.hu a The Guardian cikke nyomán.

A WHO Covid-19 vakcina összetételével foglalkozó műszaki tanácsadó csoportja (TAG-Co-VAC) közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy

nemcsak azokra a vakcinákra kellene koncentrálni, amik a betegség megelőzésében segítenek, hanem azokra is, amelyek a vírusszórást előzik meg, azt, hogy az adott beteg átadja a vírust másoknak.

„Olyan vakcinákra van szükség, amelyek hatással vannak a fertőzés és vírusátvitel megelőzésére, amellett, hogy a súlyos betegséget és halálozásokat el lehet kerülni velük. Ezeket most már ki kell fejleszteni” – írja a szakemberekből álló tanácsadó csoport összegzésében.

Javaslatuk szerint a vakcinagyártóknak olyan vakcinák fejlesztésére kellene törekedniük, amelyek „széles, erős és hosszan tartó immunválaszt váltanak ki, hogy csökkentsék az egymást követő emlékeztető dózisok szükségességét”.

A WHO szerint jelenleg 331 vakcinajelölt kidolgozásán dolgoznak szerte a világon.

Az ENSZ egészségügyi szervezete eddig nyolc különböző vakcinára adta jóváhagyását.