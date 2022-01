Árstop helyett az áfa csökkentését javasolja a KISOSZ

Van egy félelmünk, hogy ezentúl ez már így lesz? Korábban az üzemanyagoknál, most néhány élelmiszernél, de ha a járvány miatt akadozna az ellátás, akkor több terméknél is vissza térünk a rögzített árrendszerhez?

Így értékelte az Alfahírnek a kormány döntését, hogy február 1-jétől korlátozzák Magyarországon a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8 százalékos tehéntej árát a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) ügyvezető elnöke.

Antalffy Gábor szerint már most problémát jelenthet, a korábban magasabb áron beszerzett termékek kvázi leértékelése, de a szakmai érdekképviselet jelezte, még az sem tudható, hogy miként lesz majd megoldható egy ilyen szintű kormányzati beavatkozás.

- tette hozzá.

A KISOSZ ügyvezetője szerint alapvetően más helyzetet eredményezett az üzemanyagárak hasonló módon történő befagyasztása.

- fogalmazott a KISOSZ elnöke.

Antalfy Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen az imént felsorolt érvek miatt lengyel mintára inkább az áfa csökkentése lehetne a hatékonyabb intézkedés.

Mi biztos, hogy nem ezt javasoltuk volna. A jóbarátunknak tekintett lengyelek a termékek adótartalmát csökkentik és a kármentésnek ez valószínűleg járhatóbb útja lenne nálunk is. De volt is már itthon hasonlóra precedens, amikor a kormány a pandémia idején az alapvető élelmiszerek árát és az éttermekből házhoz szállított ételek áfájához nyúltak. Tehát a jelenlegi kormány is hozzá nyúlt már az áfa mértékéhez