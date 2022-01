Orbán Viktor: Aki hozzányúl a gyermekeinkhez, annak kikaparom a szemét

Egy hónap elteltével, pontosabban december 10-ét követően ismét interjút adott a Kossuth Rádiónak Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányinfón bejelentett új intézkedésekről, az árstopról, a gyermekvédelmi népszavazásról, természetesen a határainkat ostromló migránsokról, a harmadik és negyedik oltásról is szót ejtett. Na meg persze a Soros-hadsereg katonáiról, akik hazánk elgáncsolásán munkálkodnak éjt nappallá téve.

Oltóanyag adott, minden hétvégén oltási napok lesznek

Ez már majdnem olyan karácsony volt, amit elképzel az ember. A vírus itt lebegett a családok felett, de a fenyegető foka alacsonyabb volt. Ugyan még nincs vége a járványnak, és az omikron gyengébb, mint a delta variáns, vagyis a deltát az omikron ki is szorítja - kezdte optimizmusból baljóslatú hangulatba átcsapva az év eslő miniszterelnöki interjúját Orbán.

Hangsúlyozta, az oltás felvétele mégis nagyon fontos, hiba lenne úgy éreznünk, hogy túl vagyunk a járványon. Ennek kapcsán elmondta, januárban minden hétvégén vannak csütörtöki, pénteki, szombati oltási napok, illetve a háziorvosok is tartani fognak oltási napokat. Az oltóanyagok mennyisége is adott mindehhez: "Pfizerből van 2 millió Modernából 700 ezer, van elegendő modern vakcinánk is."

A minszterelnök elismételte a csütörtöki kormányinfón bejelentett változásokat is, melyek bevezetésére a robbanásszerűen terjedő omikron variáns miatt volt szükség:

a karantén 5 napra rövidül,

az iskolákban csak az oltatlanoknak kell otthon maradnia, ha egy osztályban fertőzést észlelnek.

a negyedik oltást támogatják, a harmadik oltás nagyban növeli a védettséget, de ha eltelt négy hónap a harmadik óta, akkor javasolják a negyedik felvételét is. Ehhez azonban érdemes a háziorvossal konzultálni.

Az élelmiszerek árának fixálását a szerbektől vettük át

Orbán azzal indokolta a szintén tegnap bejelentett alapvető élelmiszerek árfixálását, hogy hisznek a piacnak abban az erejében, hogy képes elrendezni a gazdaság rendjét, és mérlegelni kell, az állam mikor nyúl ebbe bele. Azonban most nem normális időket élünk.

Megpróbáltunk bevezetni egy árstopot az üzemanyagárakban, ami sikeres lett. A másik nagyon fontos dolog, a kamatstop, hogy ne jussunk elé oda, hogy családok veszítik el a házaikat a gazdasági válság miatt

- utalt a korábbi intézkedések sikerességére. Az inflációt az energiaárak elszabadulásának köszönhetjük, amit jó lenne még az országhatáron megállítani, de erre nem sok esélyt van a miniszterelnök szerint. Marad a védekezés, vagyis emelni kell a béreket, a nyugdíjakat, hogy az emberek ki tudják fizetni a magasabb árakat, miközben árszintet kellene csökkenteni.

A kormányfő az ezt visszaszorító intézkedéseket is felsorolta:

rezsicsökkentés,

üzemanyagár maximalizálása,

kamatstop,

élelmiszerár-stop.

A hat alapvető (igaz Gulyás kijavította tegnap a miniszterelnököt, ugyanis a csirkefarhátat kihagyta a listából, így tulajdonképpen hét élelmiszerről van szó, ezt azonban megint kifelejtette Orbán) élelmiszer árának fixálását szerb mintára vezették be. Mint fogalmazott, nem lehet minden bolti cikk árát szabályozni, de a szerbek ötöt kiválasztottak, és korábbi szintre vitték vissza az árakat. Hazánk ezt hat árucikk esetében vezette be, amely az október 15-eu árszintet veszi alapul 90 napig. Orbán kiemelte, a boltoknak megfelelő mennyiségű árut kell tartaniuk, aki ennek nem tesz eleget az ellenőrzések során, az komoly pénzbüntetésre számíthat.

Nem vagyok jövendőmondó, de ha ezt a hat terméket ott tudjuk tartani, ahol az tavaly október közepén volt, akkor ezt az inflációs emelkedést kibekkeljük

- nyugtatott meg mindenkit, majd hozzátette: a kormánynak nem csak piaci szempontokat szabad képviselnie, nem lehet széttárni a kezünket, ha valami rosszul működik a piacon. Amikor nagyon hátrányos, a szokásostól eltérő dolgokat lehet tapasztalni, ott be kell avatkozni.

Illúziónk ne legyen, Brüsszel nagyító alatt vizsgál minket. Ott abban hisznek, hogy a nagyobb ész ott van. De ez nem feltétlenül igaz. A falusi vagy kisvárosi embereknek is lehet igaza

- utalt arra a miniszterelnök, hogy az esetleges gazdasági eredményeket nemzetközi színtéren, így Brüsszelben is meg kell majd védeni.

A népszavazás a gyermekekről szól

Az országgyűlési választásokkal egybeeső 4 kérdéses gyermekvédelmi népszavazásra is kitért, amit sokan félreértenek, hiszen nem a felnőttekről szól, hanem a gyermekekről. Kiemelte, a szülőknek kell eldönteniük, hogyan szeretnék nevelni a gyermeküket, vagyis a népszavazás a szülők jogait védi.

A nagyvilágba kitekintve, szörnyülködve látta a híradásokban a Németországban lebukott több száz fős pedofilhálózatot. Egy ilyen szervezet kiépüléséhez pedig idő kellett,