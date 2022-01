Április 3.: kórház-főigazgatóval hódítaná vissza a dunaújvárosi körzetet a Fidesz

A Fidesz-KDNP a dunaújvárosi kórház főigazgatóját, dr. Mészáros Lajost szeretné indítani Fejér megye 4-es számú választókerületében, értesült az Alfahír. A hírt az érintett is megerősítette szerkesztőségünknek, valamint részletesen meg is indokolta döntését, azonban cikkünk megjelenése előtt nyilatkozatának idézését letiltotta, így ezt nem tudjuk megosztani olvasóinkkal.

Dunaújváros és térsége nehéz terep a kormánypártok számára, hiszen lakossága az elmúlt években többször is nyilvánvalóvá tette, elvesztette bizalmát a Fidesz-KDNP politikájában.

Az áprilisi választások összellenzéki jelöltje már jó ideje ismert a jobbikos Kálló Gergely személyében, a kormánypártok azonban eddig nem jelentettek be senkit.

Az Alfahír azonban megtudta, hogy a Fidesz a tudományos és kulturális élet számos, kiemelkedő alakját igyekezett maga mögé állítani, eddig sikertelenül.

Végül a Szent Pantaleon kórház főigazgatója hajlandóságot mutatott arra, hogy elvállalja az indulást.

Lapunknak dr. Mészáros Lajos elismerte, valóban megkeresték őt a kormánypártok, ő pedig elfogadta felkérésüket, viszont e folyamat részleteit nem sokkal azt követően, hogy megosztotta lapunkkal, végül letiltotta.

Tiszteletben tartva kérését, az elhangzottakat nem közöljük írásunkban.

Mindent vagy semmit?

Azt, hogy a kormánypártok számára nem éppen hálás Fejér megyei 4-es számú választókerületben milyen esélyekkel indulhat el egy fideszes, vagy Fidesz által támogatott független szereplő, csak becsülni lehet, de annyi biztos, hogy Mészárosnak sem lesz könnyű dolga, ha a hivatalos bejelentés pillanatában még őt fogja támogatni a Fidesz.

Egyes forrásaink rámutattak többek között arra is, hogy a főigazgatónak valószínűleg azt is mérlegelnie kellett, hogy ha másokhoz hasonlóan ő is hátat fordít a kormánypárti megkeresésnek, az mennyiben befolyásolhatja idén lejáró mandátumát.

Mozgástér azonban nem csak le, hanem felfelé is létezhet, hiszen ezzel egyidejűleg azt sem szabad elfelejteni, hogy a fehérvári, komplex fejlesztések előtt álló kórház, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatói pályázata hosszú ideje levegőben lóg, és egy támogató szerepkör ebben akár kapóra is jöhet.

Pedig politizálni méltatlan

Mészáros Lajos egyébként 2020-ban azzal hívta fel magára a sajtó figyelmét, hogy nyilvánosságra került egy belsős levele, melyben azt kérte az intézmény főorvosaitól és főnővéreitől, beszéljenek azokkal a munkatársakkal, akik az egészségügyi jogállásról szóló törvény ellen „Free EÜ” feliratú, facebookos profilképet raktak ki.

A főigazgató azért szólta meg kritikus munkatársait, mert szerinte a terület átpolitizálása méltatlan magatartás a dolgozók részéről.

Viszont ha Mészáros Lajos valóban a kormánypártok jelöltjeként fog indulni április 3-án, a korábban méltatlannak talált politikai állásfoglalás, mi több, szerepvállalás fogalma is új megvilágításba kerülhet.

Bátran számolhat az egységes ellenzék

Dunaújváros az ellenzék egyik bástyájaként ismert: négy évvel ezelőtt a választókerületben a jobbikos Pintér Tamás hozta el az egyéni mandátumot 43,5 százalékos eredménnyel, ráadásul úgy, hogy akkor még külön, egymást gyengítve indultak az ellenzéki pártok. Pintér 2019-ben, már közös szervezetben elindult a polgármester-választáson is, ahol magabiztosan győzte le a fideszes Cserna Gábor addigi városvezetőt, közel 56,4 százalékos eredménnyel.

Mivel polgármestersége miatt nem maradhatott tovább országgyűlési képviselő, a jogszabályoknak megfelelően lemondott és időközi választást kellett kiírni a választókerületben.

Pintér helyét a szintén jobbikos Kálló Gergely célozta meg, ugyancsak összellenzéki támogatottsággal, és elsöprő győzelmet aratott: a választók 56,43 százaléka voksolt rá, esélyt sem adva az önállóan kiállni már akkor is képtelen, így egy független jelölt mögé beálló Fidesznek. Kálló Gergely 2022. április 3-án az ellenzéki előválasztás helyi győzteseként, az Egységben Magyarországért közös jelöltjeként indul újra.