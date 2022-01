Hátborzongató álom vs. könyörtelenül haladó idő - Bemutatjuk a Molto, és a Terra Nullius új klipjeit

Idén is tovább folytatódik – immár az ötödik résszel – a ’páros klipbemutató egy cikkben’ sorozatunk. Ezúttal a debreceni groove metalos Molto zenekar, és egy friss formáció, a heavy/power metalos Terra Nullius egy-egy új videójával ismerkedhetünk meg. Szokás szerint az előadók/szereplők mesélnek ezek megszületéséről, valamint az aktualitásokról.

December első hetében jelentkezett új klipjével a debreceni székhelyű Molto zenekar. A 2020-ban megjelent második nagylemezük Megtört álom című dalához forgatott – nagyon komor képi világú, elsőre talán kissé meg is hökkentő, de maximálisan kidolgozott és figyelemfelkeltő – videóval jelentkeztek ezúttal. Ennek elkészítéséről, valamint az idei tervekről érdeklődtünk - kérdéseinket a Katona Péter (ének), Patai Károly (gitár), Plank Károly (basszusgitár), és Szilágyi István (dob) felállású csapat háromnegyede válaszolta meg.

- Hogyan jött az ötlet, hogy a 2020-as nagylemez Megtört álom dalához most forgassatok egy klipet?

Katona Péter: - A Kontroll lemez promóciójának lezárásához terveztük a Megtört álom klipet, amit a járvány miatt nem nagyon tudtunk bemutatni. Úgy gondoltuk, kapjon még annyi figyelmet az album, hogy a legerősebb dalt mutassuk meg.

Szilágyi István: - Minden évben nyújtunk be pályázatot videoklipre, lemezre, turnéra, de eddig nem lett támogatott egyik projektünk sem. 2020 őszén adtam be pályázatot utoljára az esélytelenek nyugalmával, hogy úgysem fog nyerni. Nem így lett - az NKA támogatásból úgy gondoltuk, hogy készítsünk végre egy olyan videót, ami méltó a Molto-hoz.

- A videó felvezetésekor azt posztoltátok, hogy két napig tartottak a felvételek. Mesélnétek a forgatásról? Milyen előkészületeket, illetve milyen utómunkákat igényelt a helyszín megtalálása, a klip elkészítése?

Sz.I.: - A felvételek két napja volt a legkevesebb a projektben. Igazából már 2021 januárjában elkezdtünk agyalni ezen a videón. Volt vagy tízféle szinopszis, volt vagy négy cég, akikkel szerettünk volna dolgozni, de vagy nem fért bele a keretbe az elképzelésünk, vagy nem értek rá, úgyhogy augusztusban már végképp nem tudtuk, hogy mihez kezdjünk. Ekkor jutott eszembe Gőz Márton neve, akinek a legutóbbi munkái nagyon tetszettek. Felhívtam, elmeséltem, hogy az a koncepció, hogy nincs koncepció, azaz szabad kezet kap. A zenekarnak egyetlen kérése van: a végeredmény beteg és durva legyen. Innentől kezdve Gőz Marci és csapata kezébe vette az ügyet, és a semmiből megálmodták ezt a képi világot. Voltak azért meredek ötletek, amelyek végül nem kerültek megvalósításra elsősorban idő- és kapacitáshiány miatt. Marci találta ki a látványt, ő tervezte a díszletet, ő szerezte be a dekorációt, bútorokat, stb. Persze folyamatosan egyeztetett velünk, mi pedig segítettünk, ahol tudtunk. A forgatásról egyébként elkészült egy kiváló werkfilm, amely a Skylight Studio YouTube csatornáján tekinthető meg. Ez a képanyag többet mutat, mintha én mesélnék...

- Bemutatnátok a főszereplőt?

Sz.I.: - A főszereplő Vidra Gergő Marci „hozománya”. Sokat dolgoztak már együtt, így eleve az ő képességeire, arcára, színészi játékára íródott meg a forgatókönyv. Én nem találkoztam személyesen Gergővel, de ha olvassa ezeket a sorokat, akkor itt szeretném megköszönni a kiváló alakítást és munkát, amit hozzátett a produkcióhoz!

- Ez a dalotok/klipetek is komoly témát feszeget, és szinte meghökkentő, nagyon komor képi világot kapva jelent meg, mint anno a Szellem című szám és videó. De a Molto mind zenéjében, mind szövegvilágában amúgy is nagyon messze áll az átlagos, és jóval könnyebben „emészthető” produkcióktól. Miért ezt a nehezebb utat választottátok?

K.P.: - Nehezebb utat? (nevet) Ez a Molto, ezek vagyunk mi, ezt érezzük és szeretjük. Másképp nem lenne hiteles ez az egész. Számunkra nincs értelme a trendek, és az aktuális hullámok után menni, azok nem mi vagyunk. Szeretjük az emberek arcába önteni az igazi valóságot. Ha legalább egyvalakinek segítettünk másképp nézni a világra, elgondolkozni, odafigyelni másokra, már van értelme az egésznek.

Sz.I.: - Amúgy, aki követi a Molto dolgait, az tudja, hogy mindig a nehezebb utat választjuk. Imádjuk, amit csinálunk, csak pozitívan tudunk hozzáállni a munkához, és iszonyatosan erős kötelék van közöttünk, ami nagy dolgokra teszi képessé a zenekart. Ez megmutatkozik a koncerteken, a lemezeken, a klipeken, hiszen erről szól a zene. Ahhoz, hogy beálljunk a sorba, aktuális trendeket követve néhány évig minden fesztivál és klub színpadán ott legyünk, majd eltűnjünk a süllyesztőben, egyszerűen nincs kedvünk, időnk, energiánk. És ez nem is lenne hiteles, őszinte tőlünk.

- Az újévi FB-posztotokban a készülő harmadik nagylemezről is hírt adtatok. Hogyan áll most ez az anyag, és kb. mikorra várható a megjelenése? Illetve, ha a lehetőségek adottak, akkor a koncertezést is szeretnétek megnyomni 2022-ben? Valamint, ezen kívül milyen terveitek vannak még erre az esztendőre?

Patai Károly: - Az idén szeretnénk többet koncertezni, amire sajnos az elmúlt másfél évben nem volt lehetőség, viszont kihasználtuk az időt és új dalokat írtunk. Kb. az év második felére várható, jelenleg demózunk vele. Annyit ígérhetünk: Brutál lesz! (nevet)

Sz.I.: - 2020-ban a Nemzeti Hanggal közös turnénk kétszer állt le. Tavasszal és ősszel is lett volna tíz-tíz koncert, aztán összesen vagy négy valósult meg. A kaotikus és bizonytalan helyzet miatt ők is úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak a turnézással, mi sem akartunk a bizonytalanra szervezkedni, így inkább visszavonultunk a próbaterembe és dalokat írtunk. Elkészült egy nagylemeznyi anyag, és lesz egy közös szám Pócsi Pistivel (Hét Jel), aminek az érdekessége, hogy egy poén ötletből született, de aztán annyira erősre sikeredett a kidolgozás során, hogy még mi is meglepődtünk. Az új szerzeményekről annyit kell tudni, hogy akinek az első két lemezünk bejött, az továbbra sem fog csalódni, viszont mivel a dalok merészebbek és komplexebbek lettek, így azt hiszem, jó néhány igényes metal rajongót magunk mellé tudunk még állítani. Annyit elárulhatok, hogy most is egy kompromisszum-mentes, kőkemény anyag van születőben. Várható megjelenés, 2022 második fele.



A Hajsza az idővel című új dalával, és a hozzá készített klippel szintén december első hetében jelentkezett a tavaly nyáron indult Terra Nullius nevezető formáció. A heavy/power zenekar különlegessége, hogy egy csellistát is soraikban tudhatnak, valamint, hogy ez a második kisfilmjük is – mint ahogy bemutatkozó videójuk augusztusban – egy nem mindennapi helyen lett rögzítve. Sztancsik László dobos mesélt a forgatásról, valamint a soraikban időközben bekövetkezett változásokról.

- A Terra Nullius egy nagyon fiatal formáció, viszont már túl vagytok egy énekes cserén, valamint a mostani klip megjelenése óta az addigi csellósotok is távozott, helyette is egy új muzsikus zenél? Mi okozta ezeket a változásokat?

- Nos, ahogy te is mondtad, ez egy nagyon új formáció. Még fél év sem telt el az első videoklipünk megjelenése óta. Ha egy új zenekar elindul az útján, akkor a megalakulás folyamatában mind a működtetési kérdésekben, mind a személyi körülményekben meg kell találni a lehető legoptimálisabb viszonyokat. Ezért egyáltalán nem ritka jelenség az, hogy a kezdeti lépésekkor intenzívebben vannak jelen akár személyi, akár egyéb változások, amíg kialakulnak a végleges – vagy legalább is tartósabb – keretek. Nyilván egy külső szemnek a tagságban történő változás érzékelhető. Mind Jósa Tamás énekesnek, mind pedig Madaras János csellósnak köszönjük a zenekarban végzett munkáját és örömmel fogadjuk majd, ha egy-egy Terra Nullius buli vendégeként zenélhetünk még együtt. Hármunk – Ferenczi Ábel (gitár), Saray Norbert (basszusgitár), és jómagam – mellett az énekesi posztot Ráduly Levente, a csellista szerepkört pedig Borbély Kristóf foglalta el. Levivel még szegény Molics Zsolti ismertetett össze. Ő mondta, hogy van egy nagyon jó barátja és kollégája, akinek a hangját pont a mi zenénkhez tudja elképzelni. Nagy fájdalmunk, hogy Zsolti már nem hallhatta a zenekart Levi hangjával, de reméljük, fentről hallgat minket és örül nekünk.

- Már az első klipetek is különleges helyszínen készült, és most sem egy szokványos helyen forgattatok. Honnan jött az ötlet, hogy egy óramúzeumban készüljön el a videó, egyáltalán hogyan találtatok erre a helyre?

- Így van. A Mindig tarts dalunkhoz forgatott klipünk a Fővárosi Nagycirkuszban készült, a mostani pedig a székesfehérvári óramúzeumban. Mindkét esetben igyekeztünk olyan helyszínt választani, ami a leginkább hozzá tud járulni a dal mondanivalójának szemléltetéséhez. Így nem volt kérdés, hogy a Hajsza az idővel dalunk kapcsán olyan helyszínt keressünk, ami az időmúlás képi hangulatvilágának otthona lehet. Nagy örömünkre rátaláltunk a székesfehérvári óramúzeumra, ami abszolút beváltotta az elképzeléseinket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Kovács András Úrnak, az óramúzeum tulajdonosának, aki rendkívül segítőkészen és együttműködően állt hozzánk a megkeresés pillanatától, egészen a forgatás utolsó momentumáig! Minden nagyon gördülékenyen és rugalmasan ment. A múzeumnak nem mindennapi hangulata van. A sok órakülönlegesség és ritkaság között az ember szinte minden idegszálával érzi a másodpercek könyörtelen zakatolását. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk a helyet.

- Magáról a forgatásról mesélnél?

- A forgatás egy napot vett igénybe. Ezen a napon a múzeum nem fogadott látogatókat, így zavartalanul birtokba vehettük a helyet. A zenekari tagokon kívül két további szereplő látható a klipben, akik Levi fiatalkori (Boros Alex), és időskori énjét (Kovács Imre) alakították. A forgatásnak két kuriózuma is volt. Az egyik, hogy Levit azokban a napokban nagyon intenzív vesegörcsök kínozták két vesekő miatt. Le a kalappal előtte, hogy ilyen fájdalmak között vállalta a Székesfehérvárra történő utazást, és az egész napos forgatást. Levinek aznap nem okozott gondot egy-egy képkocka kedvéért fájdalmas arcot vágni. Azok sajnos valódi fájdalmak voltak. A másik be nem betervezett körülmény már egy vidámabb téma, és hozzám kötődik. Még a forgatás előtt egy közeli kávézóban hangolódtunk a napra. Én kimentem a mosdóba és becsuktam magam után az ajtót. Ekkor vettem észre, hogy belül hiányzott a kilincs… Telefonálhattam a srácoknak, hogy jöjjenek kimenteni. (nevet)

- Bő egy hónapja jelent meg a klip, és jelenleg már több mint 41 ezer megtekintésnél jár. Előzetesen számítottatok erre?

- Mivel az első videoklipünk is egy hónapon belül érte el a 34 ezer feletti megtekintést, így reménykedtünk benne, hogy ez az új is talán 30 ezer felett lesz. Arra viszont nem számítottunk, hogy ugyanúgy egy hónapon belül a 40 ezer megtekintést is meghaladjuk. A fentieknek köszönhetően decemberben négy héten keresztül szerepeltünk a Heavy Hungary Top 20 listán – többek között dobogósok is voltunk (!) –, ami YouTube nézettség alapján rangsorolja a friss rock/metal klipeket. Nagyon örülünk neki és szívből köszönjük mindenkinek, aki hozzásegített minket ehhez az eredményhez. Szeretnénk ezt a tendenciát folytatni 2022-ben is, és mindent megteszünk, hogy megháláljuk a közönség kitüntető figyelmét.

- Mik a további lépések?

- Terveink szerint február végén újabb dallal és klippel jelentkezünk, ezúttal a lírai oldalunkat mutatjuk meg a nagyérdeműnek. Egyébként pedig gőzerővel írjuk a dalokat, hogy nyáron már élőben is a közönség elé léphessünk.