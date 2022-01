Hogyan válasszunk mezőgazdasági fóliát? (x)

A mezőgazdasági, más néven agrofóliákat több célra is fel lehet használni. Cikkünkben végigvesszük a különféle fóliafajtákat, hogy megkönnyítsük a választást.

Milyen fajtái léteznek?

Funkciók és fizikai tulajdonságok alapján különböző kategóriákat tudunk meghatározni. Ezenfelül környezetvédelmi jellemzők szerint is osztályozhatjuk a termékeket.

Funkciójukat vizsgálva a következő agrofólia-típusokat különböztethetjük meg:

A talajtakaró fóliákat rendszerint a mezőgazdaságban szokták használni a gyomok visszaszorítására. Használata lehetővé teszi, hogy jelentősen visszafogjuk a gyomirtók használatát. Ezen túl még biológiailag lebomló anyagból is készül, tehát két szempontból is segít megóvni a környezetünket.

A fóliasátrak alapanyagául szolgáló fólia segítségével az üvegházak olcsóbb alternatíváját hozhatjuk létre. Új korában az üvegnél is jobb fényáteresztő képességekkel rendelkezik, és az éjszakai lehűlést is jobban korrigálja ez a megoldás.

A belső agrofóliákat leginkább remek hőtároló képességeik miatt használhatjuk.

A fátyolfóliákkal távol tarthatjuk a különféle kártevőket, és a talajt is előmelegíthetjük velük.

Ha a fizikai tulajdonságaik szerint csoportosítjuk a fóliákat, differenciálhatunk átlátszó, fekete, vastag, illetve vékony példányokat. Ezenkívül az UV-állóságuk szerint is csoportosíthatjuk őket.

Környezetvédelmi perspektívából tekintve léteznek primer és újrahasznosított anyagból készültek, valamint biológiailag lebomlók és nem lebomlók.

Mi határozza meg az agrofóliák árát?

A Parainesisnél a díjszabás először is a termék kiszerelésétől függ. A felhasznált anyagok, azok UV-stabilitása is ármeghatározó tényező. Ezek mellett érthető módon a vastagság is nagyban befolyásolja azt, hiszen egy azonos alapanyagú, vastagabb fólia nehezebben is szakad, így szélesebb körben használható.

Az UV-tartósság meghatározza, hogy meddig lehet használni egy árucikket. Ha később kell lecserélni, a magasabb beszerzési ár is kifizetődő lehet. Ezt az időtartamot fel is szokták tüntetni ezeken a készítményeken. Kapni lehet egy-, két-, de akár hároméves fóliákat is. Ez a szám szabja meg, hogy mennyi ideig használható a fólia a vázszerkezetre helyezve.

A primer alapanyagokból előállított fóliák drágábbak, mint az újrahasznosított alapanyagúak, a talajtakaró fóliák esetében pedig a lebomló anyagokból készülőkért kell többet fizetnünk. Természetesen az egyedi igények szerint legyártott termékeket egyedi árajánlat alapján tudják előállítani a gyártók.

Milyen szempontokat érdemes figyelembe vennie a választáshoz?

Ha fóliasátrat szeretne, az UV-állóságot kell szem előtt tartania, míg talajtakarásra használt daraboknál a lebomlási időre kell figyelni. Ha nem lebomló típust választ, az újrahasznosításra is gondolnia kell.