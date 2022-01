Csak oltott játékosok léphetnek pályára a Roland Garroson

Jelen állás szerint csak koronavírus ellen beoltott játékosok léphetnek pályára az év második Grand Slam-versenyén, a párizsi Roland Garroson is. A francia sportminisztérium hétfőn közölte, hogy a kormány szigorított az eddig fennálló szabályokon. Hozzátették, senkivel sem tesznek kivételt, így az összes néző és versenyző csak akkor léphet be nyilvános helyre - ebbe egyébként a sportlétesítmények mellett az éttermek, mozik és kávézók is beletartoznak -, ha be van oltva.

A Roland Garros csak májusban lesz, és bár reméljük, hogy addig kedvező irányba fognak változni a szabályok, de kivételezni senkivel sem fogunk

- áll a minisztérium állásfoglalásában.

A többi Grand Slam-torna közül a wimbledoni szabályokról a brit kormány dönt majd, míg a US Open esetében New York egészségügyi szabályozása lesz az irányadó. Jelenleg a Nagy-Britanniába oltatlanul utazókra tíznapos karantén vár, míg az Egyesült Államok november óta - egy-két különleges kivételtől eltekintve - csak oltott utasokat fogad.

A vakcinák kérdése azt követően kapott kiemelt figyelmet a teniszvilágban, hogy a világelső szerb Novak Djokovic oltás hiányában nem szerepelhet a hétfőn rajtolt ausztrál nyílt bajnokságon. A kilencszeres melbourne-i bajnok sztár vízumát ausztráliai megérkezését követően bevonták, ami ellen ugyan Djokovic fellebbezett, ezt végül elutasították, így a címvédőnek haza kellett repülnie.

(MTI)