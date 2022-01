Napi Covid: 14 890 új fertőzött és 85 elhunyt

Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 686 főre emelkedett; miközben 14 890 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 369 974 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

A koronavirus.gov.hu szerdai közlése szerint a beoltottak száma 6 322 905 fő, közülük 6 066 056 fő már a második, 3 430 445 fő pedig a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Adataik alapján a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 181 715 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 147 573 fő. 2645 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 208-an vannak lélegeztetőgépen.

Arra is kitérnek, hogy az omikron vírusvariáns már erősen terjed és növeli a fertőzöttek számát, a megerősítő oltás felvételével megelőzhető a betegség súlyos lefolyása. Az oltási akció csütörtökön, pénteken és szombaton is folytatódik. A negyedik oltás is már kérhető. Utóbbi beadatása körül azonban felmerült némi technikai probléma az oltópontokon.

Emlékeztettek, február 15-étől a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul, és csak azoknak lesz érvényes, akik oltottak, illetve a harmadik oltásukat is 6 hónapon belül felvették.