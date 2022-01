Írásban vár választ Orbántól a Jobbik, hogy miért csak egy penészes lakás bérlésére elég egy kezdő tanári fizetést

Ha most lenne az Ön édesanyja fiatal tanár, tőle is sajnálná a tisztességes megélhetéshez szükséges fizetést? Ezt a vélhetően nem költőinek szánt kérdést szegezte Orbán Viktornak egy pályakezdő tanár utalva arra, hogy a kormányfő édesanyja is pedagógus volt. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Facebook-oldalán közzé tett nyílt levélben a fiatal tanár elmondja, hogy júliusban diplomázott, majd gimnáziumi tanár lett Budapesten.