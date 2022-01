Az est különlegességét az adja, hogy Halász Judit is fellép a zenekarral. Mi történt a hazai zeneiparral a pandémia alatt? Ezt a kérdést is feltettük Pulius Tibornak, a Supernem gitárosának, aki nemcsak a csapata jövőjéről, hanem a saját terveiről is beszámol a Kultpolisban. Valamint nem marad el a programajánló sem.