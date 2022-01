Mire figyeljünk konyhai edények vásárlásakor? (x)

Egy kiváló minőségű sütő- vagy főzőedény akár évtizedekig is a konyhánk nélkülözhetetlen kelléke lehet, és rengeteg finom falattal örvendeztethetjük meg általa a családot.

Ehhez azonban körültekintően kell választani a jelenlegi kínálatból. De milyen kritériumokat tartsunk szem előtt?

Sütésállóság

A fazekakat, a lábasokat és a serpenyőket általában a tűzhelyen használjuk, és itt nem is jelent gondot, ha például a nyelük vagy a fülük műanyagból készült. Viszont egyes ételek sokkal finomabbak lesznek akkor, ha a főzőlapon való elősütést követően betesszük őket a sütőbe, és itt készülnek el teljesen.

Ehhez viszont az ételt át kell merni egy magasabb hőfokot is elviselő tálba, ami plusz egy mosogatnivalót jelent. Kivéve akkor, ha van olyan edényünk, aminek minden eleme hőálló, így a tűzhely mellett a sütőben is használható.

Ilyen tálakat a finnshop.hu Norden edényei között is találunk. A termékek minden része (beleértve a füleket és a fedelet is) rozsdamentes acélból készült, ezáltal a sütő hője sem tesz kárt bennük. Vigyünk egy csavart a jól ismert fogásokba ezekkel a praktikus edényekkel, és a megszokott ételek is teljesen új élményt adhatnak!

Tapadásmentesség

Szinte mindenkinek volt már része abban a bosszúságban, amikor az étel odatapadt az edényhez, amit utána csak fáradságos munkával lehetett megtisztítani. Hosszas áztatás, dörzsölés, többszöri elmosogatás. Mindettől azonban megkímélhetjük magunkat, ha tapadásmentes bevonattal ellátott edényeket vásárolunk.

A speciális rétegnek köszönhetően az ételek nem égnek oda vagy ragadnak le az edénybe, ami azért is előnyös, mert így sokkal kevesebb zsiradékra lesz szükség a sütéshez és a főzéshez. Viszlát olajban tocsogó palacsinta, égett tükörtojás, zsírban úszó zöldség!

Vastag talp

A gyakorlott konyhatündérek számára nem is kérdés, hogy óriási különbség van aközött, hogy az étel vastag vagy vékony fenekű edényben készült-e.

A vékony talpú edényeknek ugyanis rosszabb a hőelosztása, emiatt könnyen előfordul, hogy például a hús külseje már szinte megég, a belseje pedig még nyers. Valamint ezek azok az edények, amiknek az alja egy idő után meleg hatására hajlamos felpúposodni, így már nem érintkezik mindenhol a főzőlappal, vagyis szabálytalanul osztja el a hőt.

Ezzel szemben a többrétegű, vastag talpú edényekben az ételek nemcsak egyenletesebben főnek, de a formájukat is megtartják, így nem fognak billegni a tűzhelyen.

Egyszerű tisztíthatóság

A mosogatás vitathatatlanul a leggyűlöltebb konyhai munkák közé tartozik, nem véletlen, hogy ma már szinte nincs konyha mosogatógép nélkül. Rengeteg időt és fáradtságot megspórol, ráadásul egy modern készülék a vízzel és az árammal is takarékosan bánik.

Ám sajnos nem minden edényt lehet mosogatógépben tisztítani, például az öntöttvas edényeket nem ajánlatos így elmosni. Ha számunkra nem nagy feladat a kézzel történő mosogatás, akkor ez valószínűleg nem fog zavarni, ellenkező esetben olyan edényeket vásároljunk, amelyek gépben is tisztíthatóak.