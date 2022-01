Tűz ütött ki egy türjei fafeldolgozó telephelyen

Kigyulladt egy több épületrészből álló fafeldolgozó telephely szerda hajnalban Türjén, az oltáshoz pedig hat város tűzoltóit vezényelték ki - tájékoztatta a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Kósi Zsolt közölte:

a mintegy 1200 négyzetméter alapterületű üzemcsarnok, amelyben ipari gépeket, faanyagot és targoncát is tárolnak, teljes terjedelmében ég.

A lángok veszélyeztették a szomszédos épületeket, valamint járműveket is, ezért a tűzoltók a tűz továbbterjedésének megakadályozásán is dolgoznak. A munkálatok közben a szomszédos műhelyből több gázpalackot is kihoztak.

A katasztrófavédelem honlapján azt is írják, az esethez a zalaegerszegi és a keszthelyi hivatásos, valamint a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megkezdték a lángok oltását; akárcsak a sárvári, az ajkai és pacsai hivatásos tűzoltók.