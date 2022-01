Kormánypropagandát tolnak a több éve megszűnt VS.hu közösségi oldalán

Közeleg a választás, ezért a kormánysajtót összefogó KESMA néhány év tetszhalott állapot után felélesztette a már megszűnt Vs.hu Facebook-oldalát, hogy még egy csatornán nyomathassa a fideszes kampányt. A Telex cikke felidézi, a Vs.hu 2013-as indulását, ami egy rövid felívelés után, 2016-ban az MNB finanszírozási botrányig tartott.

A Vs.hu ötletgazdája Száraz István volt, a kiadó pedig a New Wave Production. Egy 20 fős, fiatal újságírókból álló szerkesztőséggel kezdtek dolgozni a magát függetlennek nevező online lapon.

Azonban 2016-ban kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai több mint félmilliárd forinttal támogatták a kiadó New Wave Production Kft.-t, és az is láthatóvá vált, hogy a kiadó valójában Szemerey Tamás, Matolcsy György unokaöccsének az érdekeltségeihez tartozik.

Ezután néhány nap alatt 12 újságíró távozott a laptól, eleinte takaréklángon működött, majd annak rendje és módja szerint be is tagozódott a KESMA alá. 2019-ben jelentették be a hivatalos megszűnést, arra hivatkozva, hogy inkább az Origóra koncentrálnak. A KESMA megtartotta a domaint, de új cikkek többé nem kerülnek fel az oldalra, illetve egy időre a teljes archívum is eltűnt az oldalról, és a Vs.hu automatikusan az Origóra irányított át.

A Vs.hu Facebook-oldalt most aktivizálta a KESMA és most már többek között origós és magyarnemzetes kormánypropaganda-cikkeket kezdtek rajta megosztani. január 18-án egy Mediaworks-nyereményjáték, azután egy hörcsögös koronás hír jött, majd pár Világgazdaság-cikk után ma már kíváncsian várják Orbán Viktor évértékelőjét.