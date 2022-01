Egységben Magyarországért: Ki a közéletből a kulturális tolvajokkal!

- jelentett ki Brenner Koloman, az Országgyűlés jobbikos alelnöke a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) előtt annak kapcsán, hogy Fekete Péter kulturális államtitkár az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár pénteki átadóján bemutatta a néhai Esterházy Péter focilabdáját, amit a Petőfi Irodalmi Múzeumból hozott el.

Az államtitkár már akkor jelezte, ha őt valahova meghívják, akkor egy másik polcról mindig leemel valamit és magával viszi. Sőt, közölte, hogy onnan, az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár értékes gyűjteményéből is elvisz majd valamit. Brenner Koloman ezért feljelentést tett, mert úgy véli, Fekete Péter viselkedése egy olyan nagy nyilvánosság előtt tett vallomásnak is tekinthető, amellyel kapcsolatban bizakodásra adhat okot, hogy a nyomozás és a bíróság döntése után az államtitkár megfelelő büntetésben részesül.

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint ez az egész ügy megmutatja, a fideszes egypárti túlhatalom végtelen erkölcstelenségét, hogy a magyar polgárok vagyonát, saját vagyonként kezelik a fideszes potentátok.

Nagyon érdekes az is, hogy az a névsor, akik szerecsenmosdatási jelleggel felsorakoztak Fekete Péter mögött, úgy kezdődik, hogy Baán László. Ő volt az, aki festményeket adott kölcsön. Aztán Demeter Szilárdot is akkor szólítottam fel a közéletből való távozásra, amikor még a PIM igazgatója volt, hiszen egy olyan műsort finanszírozott, amelyben az európai németség kiirtásán viccelődtek fideszes szellemi verőlegények, akik azóta is az adófizetők pénzén terjesztik azokat az aljak rágalmaikat, amelyekkel szemben a néppárti Jobbik, politikusai rendszeresen nyerik meg, a pereket