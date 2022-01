A leggyakoribb esküvői jelképek (x)

Házasság – mindenki életében egy új, izgalmas korszak kezdete. Már a készülődés gondolata is lázba hoz: mennyit álmodoztál a “nagy napról”. Részletesen elképzelted minden mozzanatát. Vajon a legalapvetőbb esküvői jelképekre is gondoltál?

Jelképek, amelyekre mindenképpen szükséged lesz

A legszebb napra készülsz: egybeforr a sorsod azzal, akit feltétel nélkül szeretsz. Most már nemcsak jegyesek lesztek, hanem házasok, megpecsételve ezzel eddigi szerelmeteket. Kifejezve az örökkévalóságot, a végtelent - közölve a világgal: eggyé váltatok, közös a cél, közös az út. Ennek kinyilatkoztatásában lesznek a segítségetekre azok a klasszikus jelképek, amelyek nem hiányozhatnak az esküvőtökről.

A menyasszonyi ruha

A menyasszonyi ruha kiválasztása jelenti az első igazán nagy horderejű, örömteli megpróbáltatást. Nem is igazán helyes ezt megpróbáltatásként jellemezni, hiszen minden ruhapróba újabb alkalmat ad arra, hogy életre szóló élményeket szerezz. Sokaknak hetekbe, hónapokba is telik, amíg rátalálnak az “igazira” a menyasszonyi ruha terén is, ami nem baj!

A menyasszonyi ruhát csakis a menyasszony viselheti, de csak az esküvője napján. A ruhaköltemény napjainkban is különlegességnek számít: hímzések, strasszok, gyöngyök, csipkék, fodrok, ékkövek és virágok díszítik.

A menyasszonyi ruha fehér színe sem véletlen: a makulátlan tisztaságot jelképezi. A menyasszonyi ruha formájában sem hasonlítható semmilyen más ruhához sem. Különlegesnek és feltűnőnek kell lennie, hogy a menyasszonyt ne lehessen összetéveszteni másokkal.

Menyasszonyi fátyol: kiment a divatból?

Érdekes tendencia, de a menyasszonyi fátyol helyett az érintettek napjainkban szívesebben viselnek kalapot vagy egyéb fejdíszt a házasságkötés napján. A fátyol a szűziesség jelképe, aminek a titokzatossága magával ragadhatja a külső szemlélődőt. Egyszerre takar és látszani is sejtet, amikor a menyasszony a ceremónia színhelyére fátyollal fedett arccal lép be, majd amikor a leendő férjéhez ér, akkor fedi fel az arcát.

Főszerepben a jegygyűrű

Nos ez az a jelkép, ami soha nem maradhat el. A közösen kiválasztott karikagyűrű főszerepet kap a közös sorsotok megpecsételésében - a kiválasztása szintén hetekig is eltarthat. A Marta Meisels Jewelry különleges alapanyagokból készült ékszerei között a karikagyűrű is megtalálható.

Tudtad, hogy már az ókorban is ismerték a karikagyűrűt, igaz, akkor még nem is fémből, hanem kenderből készítették?

A menyasszonyi csokor sokfélesége

Ma már a menyasszonyi csokrok terén is nagy a választék: az egyszerűtől a bonyolult virágkölteményekig, az egyedi elképzelésekről nem is beszélve. Elsőként érdemes eldöntened, hogy színes vagy fehér csokrot szeretnél-e. Nem árt ismerned az egyes színek jelentését sem.

A fehér szín a tisztaságot, az ártatlanságot jelképezi, a zöld színű virág a reményt, a rózsaszín virág a kecsességet, a vörös rózsa a szerelmet, a tulipán a nőiességet. Ha van rá lehetőséged, érdemes a csokrot szezonális virágokból elkészíteni, illetve a terem díszítését a csokorhoz alakítani.