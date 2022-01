Közel tízezer új fertőzött és 74 elhunyt az elmúlt egy nap során

Összesen 9717 új fertőzöttet igazoltak, ezzel összesen 1 451 102 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 74 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 018 főre emelkedett a járvány kezdete óta - olvasható a koronavírus tájékoztató oldal keddi közlésében.

A kormányzati portál friss tájékoztatása szerint a beoltottak száma 6 344 089 fő, közülük 6 082 196 fő már a második, 3 560 753 fő pedig a megerősítő harmadik oltását is felvette.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 216 454 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 193 630 főre emelkedett. 3115 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 177-en vannak lélegeztetőgépen - fűzték hozzá.

Emlékeztettek arra is, hogy a negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár a most zajló oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt 4 hónap.

Közleményük alapján az omikron és a február 15-étől életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amely csütörtökön, pénteken és szombaton folytatódik.