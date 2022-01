Egységben Magyarországért: elképesztő az ellenállás, az Orbán-rezsim blokkolja az ellenzéki népszavazást

Az Egységben Magyarországért élesen kritizálta a Nemzeti Választási Irodát (NVI), amiért szerintük az elmúlt három napban nem sikerült megszámolniuk az ellenzéki népszavazáshoz szükséges 470 ezer aláírást.

"A Fidesz és az általa uralt hivatalok szándékosan akadályozzák, hogy április 3-án megtartható legyen a kínai Fudan Egyetem ellen és az állásukat vesztett magyarok megsegítése érdekében kezdeményezett referendum"

- írták.

Szerintük "elképesztő az az ellenállás", amellyel az Orbán-rezsim blokkolja a nép által kinyilvánított akaratot, hozzátéve, az Egységben Magyarországért már októberben elkezdhette volna az aláírásgyűjtést, ha a Fidesz által a Kúria elnöki székébe ejtőernyőztetett Varga Zs. András nem a 90 napos maximális határidő lejárta előtt öt nappal, a 85. napon, december 8-án hozza meg döntését, rátolva az aláírásgyűjtés kezdetét Advent idejére. Beszédesnek tartják azt is, hogy az országos gyűjtéshez szükséges mennyiséget december 23-án, 15 órakor adta át az NVI, ezzel is keresztbe feküdve a népszavazásnak.

"Ezek után szemernyi kétség sem volt, hogy a múlt péntek reggel leadott ívek ellenőrzésével se végeznek gyorsan, pedig ha a hivatalok tisztességesen és gyorsan elvégeznék a feladatukat, nem az időt húznák, nem a trollkodásokon mesterkednének, akkor a magyar emberek április 3-án kinyilváníthatnák véleményüket a számukra kiemelten fontos kérdésekben"

- fogalmaztak.

Az egységes ellenzék azt követeli, hogy a kormány ne packázzon tovább, az általuk kezdeményezett két kérdésben is teremtse meg az április 3-i népszavazás feltételeit.

Tegnap elemzőket szólítottunk meg a lehetséges áprilisi népszavazásokkal kapcsolatban. Horn Gábor (Republikon Intézet) és Ember Zoltán (Iránytű Intézet) is úgy vélekedtek, annak ellenére, hogy nem szavazhatunk majd a Fudanról és az álláskeresési járulék meghosszabbításáról az országgyűlési választásokkal egy időben, az ellenzék számára még lehetne az aláírásgyűjtésben politikai potenciál. Másrészt arra is felhívták a figyelmet, hogy a családvédelminek csúfolt kormányzati népszavazási kérdésekkel is kell kezdenie valamit az ellenzéknek.