Addig nyomult a NER-cég, hogy megkapta a bányanyitási engedélyt Kiskunlacházán

Nehéz és szövevényes út vezetett az engedélyek kiadásáig, de végül nem állítottak több akadályt az egyik NER-cég bányanyitási kérelme elé, így hiába tiltakoztak a kiskunlacházi és délegyházi civilek, hamarosan elkezdődhet a munka.

A Népszava cikke szerint a kavicskitermelő munkát Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a gazdasági holdudvarához köthető Balázs Attila cége kezdheti el a Kiskunlacháza és Délegyháza közötti hatalmas bányaterületen. A múlt héten kiadott környezetvédelmi engedély 2030 végéig érvényes, igaz csak az első 90 hektáros ütemre vonatkozik, a Lacházi Kavicsbánya Kft. teljes igénye ugyanis 303 hektárról szólt volna.

A környezeti hatásvizsgálati eljárást szeptember végén indította el cég elődje, a Kvarchomok Kft., ami annak ellenére is engedélyt kapott, hogy egy szomszédos területen munkaterületet igénylő vállalkozástól a Pest megyei kormányhivatal „termőföld mennyiségi védelme és közegészségügyi szempontok” alapján megtagadta az engedély kiadását.

Balázs Attila cége első körben a teljes 303 hektár bányászatára kért engedélyt, ahonnan összesen 23,8 millió köbméter (nedvességtől és kavicsmérettől függően 35-40 millió tonna) ipari ásványvagyont termelnének ki 2055-ig, vagy még tovább. Végül 90 hektárra adták ki az engedélyt – írja a lap.

A kérelmező állítólag nem tagadta, hogy a kitermelés következtében „a terület tájbeli átrendeződése bekövetkezik”, hatalmas új tórendszer jön létre.

Nem véletlen, hogy a bányanyitás ellen a délegyházi polgármester is tiltakozott, a lap szerint beadványában hosszan sorolta az ellenérveket a talajvízcsökkenéstől a Kiskunsági Nemzeti Park közelségén át az eltűnő termőföldig. Azt is megemlítette, hogy 6 percenként fordulnának a 30 tonnás teherkocsik hétvégenként is, miközben a közelben van lakott tanya is.

A por- és zajterhelésről azt állapították meg, hogy legfeljebb száraz, napos időben lesz „jelentős”, de a 24 órás átlagérték nem haladja meg az előírtat.