Egészségmegőrző tippek, hogy idén se legyél covidos (x)

Lassan két éve, hogy a koronavírus az életünk részévé vált, ami rengeteg emberi életet követelt szerte a világon. A vírus terjedése nemcsak gyors, hanem súlyos is, ami hetekre képes leteríteni minket a lábunkról. Valaki ugyan szerencsés, és hamar meggyógyul belőle, de sok esetben a betegség lassú lefolyású, és akár szövődményei is kialakulhatnak. Éppen ezért létfontosságú lett a Covid elleni védekezés, amelyet elsősorban az oltással, valamint egészségmegőrző tippek alkalmazásával lehet elérni.

Miért olyan bosszantó, amikor akár több hétre is leterít a betegség?

Egy betegség, egy megfázás és más influenzaszerű megbetegedés is el tudja intézni, hogy hetekig ne tudjunk megfelelően dolgozni, sőt, még az ágyból se legyünk képesek kikelni. Ez nemcsak abból a szempontból bosszantó, hogy a közérzetünk is rossz, hanem, hogy kihatással van az életünk más területeire is, mint például a munkára, a magánéletre és a mindennapi teendőkre.

Mik a koronavírus tünetei?

A koronavírust gyakran össze lehet téveszteni a sima influenzával, amely erős izom- és végtagfájdalommal, hidegrázással, magas lázzal, száraz köhögéssel, szem feletti fájdalommal és fejfájással jellemezhető. Lefolyása gyors, és szövődményei sem alakulnak ki. Ám a koronavírus ennél jóval veszélyesebb.

A Covid-19 betegség az átlagos influenzával szemben mindenkinél különböző tüneteket válthat ki. Azoknál, akik megfertőződnek, enyhébb vagy közepesen súlyos lefolyású betegség alakul ki. Az influenzához hasonlóan láz, köhögés, fejfájás és végtagfájdalom kíséri, mely tünetekhez gyakran társul fáradékonyság, az ízlelés vagy szaglás elvesztése, hasmenés és bőrkiütések, irritált szemek. Nagyon súlyos esetben pedig légzési nehézség, légszomj, a beszédképesség elvesztése, mozgásképtelenség, valamint zavarodottság is felléphet. Minden esetben forduljunk orvoshoz, majd igyekezzünk sokat pihenni, illetve minél kevesebb emberrel érintkezni.

TIPP: ELISA teszttel kimutatható, hogy termelt-e ellananyagot (antitestet) szervezetünk a koronavírussal szemben.

Miért olyan fontos a megelőzésre, azaz az immunrendszer megerősítésére helyezni a hangsúlyt?

Az erős, ellenálló szervezet sok szempontból nyújthat segítséget. Legfőképpen abban, hogy a téli időszakban előforduló betegségeket és vírusokat gyorsan és a lehető legegyszerűbben győzzük le. Ezek közé tartozik a koronavírus is, hiszen eddig azt lehetett tapasztalni, hogy sokkal kevesebb esély van a szövődmények és a vírus okozta betegség hosszú lefolyására, ha az immunrendszerünk kellően fel van készülve. Ez azt jelenti, hogy egészséges ételekkel, megfelelő folyadékbevitellel és étrend-kiegészítők szedésével tanácsos támogatnunk szervezetünket.

Ezeket az egészségmegőrző tippeket fogadd meg!

Klisés vagy nem klisés, bizony az egészséges étkezés elengedhetetlen, hogy az immunrendszerünk képes legyen felvenni a harcot a koronavírus ellen. Az étkezéseink legyenek fehérjében, hasznos szénhidrátokban, ásványi anyagokban és tápanyagokban gazdagok. Tehát fogyasszunk fehér húsokat, teljes kiőrlésű ételeket, valamint friss gyümölcsöket és zöldségeket.

Mindezek mellett természetesen a mozgás minden formája ajánlott. Így a teljes izomzatot átmozgató, ám lassabb mozgásformák, mint a jóga és a pilates, de az aktívabb, intenzívebb futás és kardio edzések is beépítendők heti 2-3 alkalommal. A megfelelő minőségű és mennyiségű fizikai aktivitás az állóképesség mellett építi az izomzatot, illetve jótékony hatással van a csontok egészségére, az anyagcserére és a kedélyállapotra is.

Mi az ELISA teszt?

Az ELISA teszt során kiderül, hogy immunrendszerünk termelt-e ellananyagot a Covid-19 vírusfertőzés ellen. A vizsgálat nagy érzékenységű immunológiai technikával, vérvétel útján történik. A vizsgálat nagy valószínűséggel képes kimutatni, hogy megjelentek-e az ellenanyagok a vírusfertőzést követően.

Mit ne tegyél, ha erős immunrendszert szeretnél?

Mindenekelőtt tegyük le a káros, szervezetünket roncsoló szokásokat. Ilyen a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás és a túl cukros és túl sós ételek fogyasztása is. A mozgásszegény életmódot is érdemes a hátunk mögött hagyni, ugyanis kellő igénybevétel nélkül könnyebben és gyorsabban sorvadnak az izomrostok. Emellett a betegségek is könnyebben megtalálnak minket a rendszeres fizikai aktivitás hiányában.

Érdemes tehát odafigyelni mindennapi szokásainkra, és aktívan tenni egészségünkért. Így koronavírus esetén jóval felkészültebb immunrendszerrel lehetünk túl a betegségen, hogy minél hamarabb visszatérhessünk a normális kerékvágásba.