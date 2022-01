Orbán mégsem ítélte el Oroszországot

Mi is beszámoltunk róla, hogy szombaton Orbán Viktor is aláírta az európai szélsőjobboldali-populista pártok közös nyilatkozatát, amiben Oroszországot teszik felelőssé az ukrán határon kialakult helyzetért. A pártok madridi találkozója után Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is beszélt erről, a lengyel állami hírügynökség pedig a közös nyilatkozatot is idézte, miszerint az orosz katonai műveletek „a háború szélére sodortak bennünket”, ezért szolidaritásra, eltökéltségre és együttműködésre van szükség.

Csakhogy azóta Marine Le Pen francia elnökjelölt nyilvánosságra hozta a szöveget, amiben már meg sem említik Oroszországot.

Francia sajtóértesülések szerint Le Pen nem akarta aláírni a z oroszokkal szemben kritikus változatot, ezért törölték a kérdéses bekezdést - írja a 444.hu.

A Madridban vendégeskedő Orbán nyilatkozatban ítélte el Oroszország katonai akcióit az ukrán határon Orbán Viktor is aláírta azt a közös nyilatkozatot, amiben a Madridban tanácskozó szélsőjobboldali pártok Oroszországot teszik felelőssé az ukrán határon kialakult helyzetért - írja a La Vanguardia című spanyol lap alapján a 444. A nyilatkozat kijelenti, hogy az orosz katonai akciók Európa keleti határán a háború szélére sodortak bennünket.

A nyilatkozatban kitérnek többek között az Európában gyártott termékek előnyben részesítésére, az uniós bevándorlás-politikára és határőrségre, az uniós energiatermelő kapacitások bővítésére, illetve a nemzeti alkotmányok az unióssal szembeni előresorolására is.

A lap emlékeztet rá, hogy Le Pen, Orbán és Morawiecki mellett a spanyol Vox, az osztrák FPÖ, valamint észt, flamand, román, bolgár és litván pártok írták alá a nyilatkozatot.