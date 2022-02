Választás: megvan, milyen járvány elleni intézkedéseket kér az NVI az önkormányzatoktól

A korábbiaknál „lényegesen nagyobb számú” szavazatszámláló bizottsági tag megválasztását kérik a koronavírus-járvány miatt, hogy a jogszabályban előírt bizottsági létszám az április 3-ai szavazás napján mindenképp rendelkezésre álljon – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke által jegyzett eljárásrendből, amelyet már szét is küldtek az önkormányzatoknak.

A Magyar Hang által megismert dokumentum alapján

egy úgynevezett pandémiás normatíva áll a helyi választási irodák rendelkezésére, amely szavazókörönként 30 ezer forintot jelent.

Ebből elsősorban

maszkot,

gumikesztyűt,

szappant,

fertőtlenítőszert,

törlőkendőt

és takarítószert kell venniük.

Emellett „elszámolható továbbá a szavazókör fertőtlenítéséhez, takarításához kapcsolódó munkadíj is”.

Az NVI többek között alkoholos kézfertőtlenítők kihelyezését, rendszeres fertőtlenítést (például a névjegyzék aláírásához, valamint a szavazáshoz használt tollak esetében), távolságtartást, fokozott szellőztetést kér a választás lebonyolításában résztvevőktől.

A szavazóhelyiség bejáratánál kézfertőtlenítő adagoló berendezést is ki kell helyezni, és annak használatára be- és kilépésénél is fel kell hívni a választók figyelmét.

Mint ismert, a maszkviselést zárt térben jelenleg jogszabály írja elő, ezenkívül a választók akár saját toll használatával is kiegészíthetik a védelmi intézkedések sorát.

A mozgóurnás szavazást is szabályozzák

A mozgóurnás bizottsági (SZSZB) tagoknak szintén orrot és szájat eltakaró maszkot, illetve egyszer használatos gumikesztyűt kell viselniük, de kapnak majd alkoholos kézfertőtlenítőt is.

Az SZSZB tagjai a lakásba csak akkor léphetnek be, ha a választópolgár nem tud az ajtóhoz menni.

A választópolgár számára – ha azzal nem rendelkezik – adjanak át egyszer használatos gumikesztyűt és maszkot, és kérjék meg, hogy a szavazás megkezdéséhez vegye fel azokat. (…) A választópolgár a gumikesztyű- vagy maszkviselés megtagadása esetén is szavazhat

– olvasható a dokumentum.

A szavazást követően egyébként az SZSZB tagjainak azonnal le kell venni a védőeszközöket, le kell fertőtleníteniük a kezüket, majd a következő címen történő szavazást megelőzően használniuk kell új védőeszközöket.