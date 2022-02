WHO regionális igazgató: hamarosan tartós nyugalmi szakaszba lép a covid-járvány Európában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója szerint a kontinens hamarosan belép a koronavírus-járvány „egy hosszú nyugalmi időszakába” – írja a Telex a BBC cikke nyomán.

Hans Kluge elmondta, ezt a magas oltási arány, a tél vége és az omikron variáns kevésbé súlyos jellege teszi lehetővé.

„Ezt az időszakot tűzszünetnek kell tekinteni, amely tartós békét hozhat”

– mondta Kluge csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A WHO európai igazgatója biztos abban, hogy Európa akkor is „jobb pozícióban lesz, ha egy virulensebb variáns” kialakul. Az oltatlanokat továbbra is oltakozásra kérte, ezenkívül közölte, hogy több utazási korlátozás is érvényben marad.

Szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója arról beszélt, hogy szerinte túl korai még, hogy az országok győzelmet hirdessenek a Covid-19 fölött, illetve felhagyjanak a vírus terjedésének megakadályozására irányuló erőfeszítéseikkel. Ezzel együtt legutóbb Dánia és Ausztria a múlt héten enyhített a korlátozásokon, korábban Nagy-Britannia, Írország, és Hollandia tett így.

