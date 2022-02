Stummer szerint Péterfalvi hivatala a Fidesz által titkosan megszerzett adatokat védi

Mint arról hétfőn beszámoltunk, miután korábban 50 évre titkosították a Pegasus-botrány dokumentumait, a Péterfalvi Attila vezette Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) teljesen rendben lévőnek találta, hogy a terroristák ellen kifejlesztett izraeli kémszoftverrel csaknem száz embert, köztük újságírókat, a gazdasági élet szereplőit, a Fővárosi Választási Bizottság elnökét, és talán mindenkit lehallgattak és megfigyeltek, aki az Orbán-kormány számára kellemetlen lehet.

A NAIH egészen pontosan úgy foglalt állást, a megfigyelést végző szolgálat minden esetben megfelelően alátámasztotta, hogy nemzetbiztonsági okokból szükség volt az adatgyűjtésre.

Pegasus-ügy: Oszoljanak kérem, nincs itt semmi látnivaló! És egyhamar nem is lesz, mivel 50 évre titkosították a Pegasus botrány dokumentumait. Most pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) találta teljesen rendben lévőnek, hogy a terroristák ellen kifejlesztett izraeli kémszoftverrel csaknem száz embert, köztük újságírókat, a gazdasági élet szereplőit, a Fővárosi Választási Bizottság elnökét, és talán mindenkit, aki a kormány számára kellemetlen lehet.

Stummer János szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendégeként az adatvédelmi biztos augusztus óta folytatott vizsgálat eredményét boncolgatta. Elmondta, Péterfalvi nemrég ért haza kéthetes síeléséből, így ezért készült el csak mostanra az 55 oldalas jelentésével.

"Az adatvédelmi biztos kifejezés Magyarországon egészen új értelmezést nyert, Péterfalvi Attila ugyanis azokat az adatokat védi, amit a Fidesz szerzett meg titkosan civilekről, ellenzéki politikusokról és gazdasági szereplőkről az utóbbi években"

- fogalmazott. A Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke elmondta, az 55 oldalas jelentésben érdekes megállapításokat lehet találni benne. Kiderült például, hogy

Péterfalvi Attila hivatala csak a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál vizsgálódott, ami a végrehajtásért felel, azonban a bírói engedéllyel kiadott megfigyeléseket nem nézte, illetve az Igazságügyi Minisztériummal sem kommunikált a vizsgálat során.

Pontosabban egyetlen helyen van említés arról, hogy az adatvédelmi hatóság megkereste az Igazságügyi Minisztériumot, ott, ahol arról írtak, hogy Varga Judit hogyan szignózhatta ki a megfigyelések engedélyezését az azóta korrupciós botrányába belebukott Völner Pálnak.

Így fogalmaz a jelentésben: Völner Pál 2020. november 8-án küldött egy válaszlevelet az adatvédelmi hatóság kérdéseire, és ebben azt közölte, hogy azért ő írta alá ezeket az engedélyezéseket - nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva -, merthogy a miniszter asszony állandóan akadályoztatva volt.

A magyar néppárt országgyűlési képviselője szerint különös aggodalomra okot adó momentum éppen az, hogy Péterfalvi Attila emellett a levél mellett a jelentés későbbi részében "elsétál".

Stummer arról is beszélt, hogy Péteralvi Attila a jelentésében egyebek mellett azt is kijelenti, hogy 100 konkrét ügyben vizsgálódott, és mind a 100 ügyben mindent rendben talált. Sőt, azt is írja, hogy

az elmúlt hónapokban a sajtóban felbukkanó nevek közül sokaknál bebizonyosodott, hogy ezt az eszközt használták.

Kérdés, mi az, hogy sokak?

A fideszes Hidvéghi nem akar EP-s Pegasus-vizsgálóbizottságot, helyette Gyurcsány után kellene vizsgálódni A Pegasus-üggyel foglalkozott az Európai Parlament illetékes szakbizottsága, a lehallgatási botrányról szóló meghallgatáson Panyi Szabolcs magyar oknyomozó újságíró volt az egyik előadó, akinek telefonjára szintén telepítették a kémszoftvert - írja a hvg.hu. A képviselők közül többen is szorgalmazták, hogy az Európai Parlament állítson fel egy vizsgálóbizottságot, egy képviselő azonban ellentt mondott a többségnek: Hidvéghi Balázs fideszes politikus kijelentette, hogy 2010 óta Magyarországon illegális megfigyelési tevékenység nem volt.

Az ellenzéki politikus felidézte, a hazai és nemzetközi sajtót is bejárta a hír, miszerint Magyarország és a kémszoftvert gyártó izraeli NSO Group felbontotta a szerződést,

Stummer János viszont kiemelte,

a NAIH-nak semmilyen információja nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az izraeli védelmi minisztérium megtiltotta volna a Pegasus hazai alkalmazását.

Ez akár arra a feltételezésre is okot adhat, hogy a kémszoftvert akár a mai napig használják Magyarországon. De Péterfalvi valamiért ezen információ mellett is simán elment.

A jobbikos politikus felidézte,

a magyarországi információgyűjtésekkel kapcsolatban még 2016-ban az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy nálunk nincsenek meg a megfelelő garanciák.

Az 50 éves titkosításról szólva elmondta, ha a Fideszen múlik, akkor az idők végezetéig azok is maradnak. Úgy látja, az utóbbi néhány hónap történései (lásd Schadl-Völner botrány) megmutatták, ha nem lesz kormányváltás, akkor ezekben az ügyekben soha nem fogunk tisztán látni.