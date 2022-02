Külföldre menekítik az orosz újságírót, mielőtt Putyin szövetségesei elkapnák

A Novaja Gazeta című független orosz lap pénteken közölte, hogy külföldre menekíti Jelena Milasina újságírót, miután Ramzan Kadirov csecsen vezető a múlt héten terroristának nevezte őt.

Milasina oknyomozó riporter, aki a csecsenföldi jogsérelmekkel foglalkozik. A Kreml által támogatott Ramzan Kadirov, a kaukázusi, többségében muszlimok lakta Csecsenföld vezetője, aki az 1991-es szovjet széthullást követő két véres háború után került hatalomra, a Telegram közösségi oldalon közzétett január 24-i bejegyzésében Milasinát és Igor Kaljapint, a Kínzás Elleni Bizottság jogvédő csoport alapítóját terroristáknak nevezte. Azt is írta:

"Mindig is felszámoltuk a terroristákat és bűntársaikat, akik között nincs különbség".

Dmitrij Muratovot, a Novaja Gazeta munkatársát tavaly októberben a 2021-es Nobel-békedíj társjutalmazottjának választották. Muratov a díjat a lap hat, az emberi jogok megsértését és a korrupciót feltáró munkájuk miatt meggyilkolt munkatársa hozzátartozóinak ajánlotta fel.

A Novaja Gazeta bejelentette: Milasina külföldre küldéséről azután döntöttek, hogy számos fenyegetést kapott "a Csecsen Köztársaság prominens képviselőitől".

Milasina, akinek elődjét, Anna Politkovszkaját 2006-ban agyonlőtték moszkvai lakása előtt, a Dozsgy ellenzéki online tévécsatornának adott interjújában csütörtökön késő este számolt be arról, hogy egy időre elhagyja Oroszországot.

"Mind a főszerkesztőm, mind a meglehetősen magas rangú forrásaim ragaszkodnak ehhez, és azt mondják, hogy a személyes biztonságomat fenyegető veszély nagy. Úgyhogy hallgatni fogok rájuk, bár nagyon nem szívesen teszem"

- tette hozzá.

Csecsenföldön az elmúlt napokban magas rangú tisztségviselők vérbosszúval és lefejezéssel fenyegették meg a közösségi médiában a külföldön tartózkodó Szajdi Jangulbajev nyugalmazott köztársasági alkotmánybírót és terrorizmussal megvádolt családját.

Szajdi Jangulbajev két fiát Ramzan Kadirov terrorizmusra és szélsőséges cselekedetekre való felbujtással, valamint a betiltott 1ADAT elnevezésű ellenzéki Telegram-csatorna adminisztrálásával vádolta meg.

A család hivatalos bűnlajstromához tartozik, hogy köze volt egy egykori csecsen biztonsági tisztségviselő ellen elkövetett támadáshoz.

Groznijban szerdán hatalmas tömegtüntetésen követelték meg nem nevezett országoktól az iszlám hívők vallásos érzelmeinek megsértésével is megvádolt Jangulbajev család visszatoloncolását Oroszországba. A résztvevők azzal a kéréssel fordultak Vlagyimir Putyin elnökhöz, hogy vonassa büntetőjogi felelősségre a Jangulbajev-ügyet is tollhegyre tűző Jelena Milasinát és Igor Kaljapint. A tüntetők sürgették továbbá a Kadirov által a terroristák cinkosaként emlegetett Novaja Gazeta, a Dozsgy ellenzéki online televízió és a bizottság betiltását is.