Gyöngyösi: Pavelescu egy Orbán kezét szorongató magyarellenes román politikus

Ahogy arról beszámoltunk, a Jobbik két politikusa, Gyöngyösi Márton EP-képviselő, valamint Fazakas Attila, az Egységben Magyarországért nemzetpolitikai szakreferense tegnap a Fidesz-székház előtt beszélt arról, hogy "a magyarellenes soviniszta George Simion simán ott volt Orbán szélsőjobbos dzsemboriján, sőt, még vidáman szelfizgetett is". Ugyanakkor azt Gyöngyösi Márton is elismerte egy mai Facebook-bejegyzésében, hogy Orbánnal nem jött neki össze a közös fotó.

Azonban Aurelian Pavelescu román politikussal most is készült közös kép Orbán Viktor társaságában.

"Lássuk akkor, miről is ismerheti az erdélyi magyar nyilvánosság Pavelescu urat. Például arról, hogy azzal vádolta a magyarokat, hogy "magyar enklávét" hoznak létre Székelyföldön. Vagy éppen arról, hogy be akarta perelni a szerinte szélsőséges RMDSZ-t, mert az "Románia ellen lobbizik az uniós intézményeknél". De ismerős lehet Pavelescu neve onnan is, hogy román parlamenti képviselőként minden követ megmozgatott, hogy a magyar szervezetek és egyházak ne kaphassák vissza a szocializmus alatt elkobzott javaikat a rendszerváltás után. Azt hiszem a fentiek alapján bőven kijelenthetjük, hogy bizony Aurelian Pavelescu, aki a képen éppen Orbán Viktor kezét szorongatja, egy magyarellenes politikus."

- fogalmazott Gyöngyösi Márton a romániai Keresztyéndemokrata Nemzeti Parasztpárt vezetőjével kapcsolatban.

Amúgy Pavelescu mondott még jó pár érdekességet, például Kolozsváron azt hangoztatta 2006-ban, hogy

"ha a történelmi magyar egyházak által visszakövetelt kolozsvári ingatlanokat mind visszaszolgáltatják, megerősítik azt az elméletet, hogy a románság 400 éven keresztül nem épített itt semmit, hogy csupán egy megtűrt nép volt."

Visszatérve a Jobbik elnökhelyettesének posztjához; Gyöngyösi Márton reagált arra is, hogy a tegnap a fideszes Hidvégi Balázs hazugsággal vádolta őt meg, de most nem irigyli őt.

"Mivel képességeit is jól ismerem, meg hétvége is van, nem is várhatom el, hogy óriási magyarázatokkal álljon elő.

Ezért most itthagyok neki három választ, kérem, hogy valamelyiket posztolja ki:



a) a képen balra álló férfi valójában nem is Orbán Viktor, csak egy hasonmása.



b) a képen jobbra látható magyarellenes Pavelescu nem is volt jelen a rendezvényen, vagy ha mégis, akkor kidobták.



c) Gyurcsány, Soros, Brüsszel!"