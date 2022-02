Civilek kontextusból kiragadott idézeteiből kreáltak a kormánymédiában felbukkanó "leleplezéseket"

Kontextusától megfosztott rövid videókat tett közzé a kormányközeli Magyar Nemzet az uniós szervek, civil szervezetek és a "balliberális" média állítólagos visszásságairól. A lejárató célzatú, "leleplező" sorozat februárban indult, azonban kiderült, hogy ezeket kamuprofilokkal szervezett hamis állásinterjúkon, titokban felvett, többórás anyagokból vághatták össze, melyek aztán a kormánylapnál kötöttek ki - mutat rá összefoglalójában a Telex.

Eddig három ilyen, "ismeretlen" emailcímről érkezett minivideóval rukkoltak elő, melyekben megszólal:

a lengyel Andrej Nosko, aki 2018-ig a Soros György érdekeltségében lévő Open Society Foundations egyik igazgatója és divízióvezetője volt;

a szlovák Dalibor Roháč, aki az American Enterprise Institute munkatársaként kutatja Kelet-Közép-Európa és az unió politikai folyamatait;

magyar megszólalóként pedig a korábban a 24.hu-nál és a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetnél is dolgozó Kálmán Mátyás videós újságíró.

Ám a több erősnek hangzó állításból álló narratíva érezhetően gyenge lábakon áll, főleg a tálalás módja, a sűrű vágások, illetve a sorrendiség megkérdőjelezhetősége miatt. Kálmán elmondása szerint

a valós kontextusából kiragadott mondatait egy több mint kétórás beszélgetésből sikerült mindössze pár percesre összevágni.

A kormánylap pedig természetesen bizonyítékként tárta a nyilvánosság elé az idézeteket, melyeket Roháč Twitteren megjelent reakciója szerint sem jóhiszeműen vágtak össze.

A Telex megjegyzi azt is, hogy a kormányhű orgánumok változtatás nélkül átvették a sztorit, akárcsak a Kovács Zoltán kormányszóvivő által működtetett angol nyelvű "tájékoztató" oldal, az About Hungary, méghozzá azzal a felütéssel, hogy "már Soros katonái is ugyanazt mondják, mint mi." Tehát lap szerint mind nagyjából a következő üzenettel operál:

"Soros emberei bevallották, hogy a magyar kormánynak igaza van, amikor a Magyarországról tudósító külföldi újságírók, a kormánnyal szemben kritikus civilszervezetek és az uniós szervek elfogultsága miatt panaszkodik."

Az ominózus videók elkészítésének valószínűsíthető körülményeiről vasárnap több érdekes fejleményt is feltárt az Átlátszó. Két civil szférában dolgozó is elárulta, vélhetően a "leleplező" videók szereplői egy-egy kamu álláshirdetés áldozatai lehetnek, és a kamuprofilokon keresztül jelentkező felvételiztetőkkel folytatott beszélgetéseken elhangzottakat vehették fel titokban, és vághatták meg a politikai üzenetnek megfelelően. Az "állásinterjú" után pedig a kapcsolatfelvevők gyakorlatilag felszívódtak.

Egy, a Telexnek név nélkül nyilatkozó érintett felhívta arra a figyelmet, hogy a rövid videókat úgy vágták össze, hogy néha a válaszként szereplő kijelentés valójában nem is a videóban előtte elhangzó kérdésre érkezett.

A Pegasus árnyékában: az izraeli titkosszolgálat korábban nálunk képzett ki hírszerzőket egy illegális kémprogram használatára A NER-médiában egyszerűen nem létező Pegasus-ügyként elhíresült lehallgatási botrány az Orbán-kormány elmúlt 11 évének legsúlyosabb visszaélése lehet, ami jól láthatóan rendkívül felkészületlenül érte a máskor oly' egységes narratívát közvetítő állami propagandagépezetet...

Az izraeli fejlesztésű Pegasus kémszoftverrel megfigyelt Panyi Szabolcs, a Direkt36 tényfeltáró újságírója keddi Facebook-posztjában idézte fel, hogy 2020 őszén nála is bepróbálkoztak "a Black Cube-ra hajazó csapdaállítással", de szavai szerint "a megkeresés rendkívül béna volt". "Nem is válaszoltam rá, aztán az egészet teljesen el is felejtettem - egészen a múlt hétig, amikor a kampányra betárazott anyagokat elkezdték lehozni a propagandamédiában" - írta.

Megszólalt a Pegasus kémszoftvert gyártó NSO vezetője, megígérte, hogy leállítják Panyi Szabolcs megfigyelését Salev Hulió, az izraeli NSO alapítója és vezérigazgatója és Panyi Szabolcs (a Direkt36 újságírója, a lehallgatási botrány egyik kirobbantója, illetve a kémszoftver egyik hazai célpontja) közösen szerepelt csütörtökön egy izraeli rádióműsorban...

Az ügy megszólalói és érintettjei a Magyar Nemzet lejáratásra szánt kampányát egyértelműen a 2018-as országgyűlési választások előtti "Black Cube-botrány"-hoz hasonlítják. Ekkor a kormánypropaganda több, Soros-ügynöknek beállított civil szervezet munkatársát próbálták kompromittálni. Az izraeli hírszerzőket alkalmazó cég által ily módon gyűjtött információk alapján írt például "leleplezést" Bayer Zsolt is a Magyar Időkbe, de a cikkek később eltűntek az archívumból.