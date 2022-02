Képtelenség annyi hivatalos tesztet elvégezni, mint ahány fertőzött van az országban

A hét elején megtorpant a szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag-koncentrációjának növekedése, ennek ellenére a fertőzöttek száma továbbra is magas, ami komoly terhet jelent a magyar egészségügynek.

Cserni István, a Háziorvosok Online Szervezetének (HaOSz) alapító tagja számolt be arról, hogy a betegek túlnyomó többsége a háziorvosi praxisokon tűnik fel, ami azt is jelenti, hogy lényegesen kevesebben kerülnek kórházba, mint korábban.

„A háromezres felnőtt praxisomban jelenleg senki nem szorul kórházi ellátásra a koronavírus miatt, pedig sok a fertőzött, heti szinten 30-40 páciensemnek lesz pozitív a tesztje” – nyilatkozta Cserni az Indexnek és kiemelte, hogy az elmúlt időszakban megnőtt az otthon elvégezhető tesztek népszerűsége.

„A jelenlegi esetszámokra nincs felkészülve az ellátórendszer, képtelenség annyi hivatalos tesztet elvégezni, mint ahány fertőzött valójában van az országban. Ebből persze az is következik, hogy a betegek egy jelentős része bele sem kerül a statisztikába, ahogy azokat sem látjuk a napi adatközlésben, akik tünetmentes hordozók. Így a valódi fertőzöttek száma a többszöröse lehet annak, amit a statisztikában látunk”

– foglalta össze a HaOSz alapító tagja.

Cserni szerint egyre többen panaszkodnak úgynevezett long-Covid-szindrómára, ami akár hetekig elkísérheti a betegeket.

„Heteken át tartó torokfájás, köhögés sem ritka, de hosszan tartó fejfájás, mellkasi fájdalom is előfordulhat. Közvetlenül a betegség után ráadásul a felülfertőződés veszélye is komoly, az egyéb vírusok ilyenkor ugyanis könnyebben bejutnak a szervezetbe, az immunrendszer sebezhetőbb” – fejtette ki a háziorvos, aki azt is elmondta, hogy ha valaki felgyógyul a betegségből, akkor annak érdemes egy hónapig kerülnie az intenzív sportolást és erősen ajánlott a C- és a D-vitamin szedése.

„Szintén egy hónapot érdemes várni a vakcina felvételével azoknak, akik esetleg oltatlanul estek át a koronavírus-fertőzésen. Azoknak pedig, akik egy, kettő, vagy három oltáson már túl vannak, 4-6 hónapot kell az újabb injekcióig várni” – hangsúlyozta a szakember.