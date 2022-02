Külföldi politikusok arra kérték az Európai Bizottságot és Amerikát, hogy vezessenek be szankciókat Orbán Viktorék ellen

„Felszólítjuk az EU Bizottságot és az Egyesült Államok kormányát, hogy vezessenek be megfelelő szankciókat a súlyos korrupcióval és állami források ellopásával hitelesen megvádolt személyek ellen Magyarországon”

- áll abban a levélben, amelyet a Parlamentközi Szövetség a Kleptokrácia Ellen (Inter-Parliamentary Alliance against Kleptocracy, IPAK) nevű szervezet adott ki. A levelet több politikus is aláírta, többek között Daniel Freund német zöldpárti képviselő, és Tom Malinowski, aki az amerikai Demokrata párt kongresszusi képviselője. De köztük van a román USR-PLUS-os Ramona Strugariu és a holland munkáspárti Lara Wolters is.

A levél szerint több bizonyíték is van a rendszerszintű korrupcióra Magyarországon. Megemlítik, hogy Orbán veje (Tiborcz István) 40 millió eurós uniós forrást nyert közművilágítás-modernizálásra (Elios-ügy), de az OLAF szerint több súlyos szabálytalanság is történt a beruházás során. Szintén megemlítették Orbán Viktor gyerekkori barátját is, aki szinte bármilyen közbeszerzést megnyer, ahol elindul és közben az ország leggazdagabb embere lett.

Ezen ügyek miatt sürgetik az Európai Bizottságot és az Egyesült Államokat, hogy

szankcionálják az Orbán Viktor köréhez köthető „korrupcióval hitelesen megvádolt” vállalkozókat.

Hozzátették, hogy attól tartanak, hogy határozott fellépés hiányában „Orbán Viktor korrupciós támadásai a demokrácia ellen más tagállamokra is átterjedhetnek”.

„A kleptokraták nem csupán ellopják az adófizetők pénzét. Szisztematikusan veszélyeztetik a demokráciáink jövőjét is. Az Európai Unió és az Egyesült Államok, amely a világ két legerősebb demokráciája, nem harcolhat gyáván az ilyen a kihívások ellen”

- írja a levél, amely szerint január 11-én az Európai Parlament és az Egyesült Államok Kongresszusának képviselői még január 11-én találkoztak Washingtonban, hogy az erősödő korrupcióval szemben harcoljanak. A kiadott nyilatkozat azért született meg, mert a szövetség szeretné kifejezni amiatti aggodalmát, hogy