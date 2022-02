Guardian: Trumpot meghívták Magyarországra, remélve, hogy löketet ad a Fidesz kampányának

Az Orbán-kormányhoz közeli szervezet, az Alapjogokért Központ meghívta Donald Trump volt amerikai elnököt egy Budapesten megtartandó konferenciára a Guardian információi szerint. Március 25-26-án rendezik meg az amerikai republikánus tábor Conservative Political Action Conference (CPAC) konferenciáját a Várkert Bazárban, ahol Orbán Viktor mellett reményeik szerint Trump is főszónok lehet.

A brit lap meg nem nevezett kormányzati forrása szerint az invitálást a országgyűlési választási kampány közeledte indokolja, mivel a Fidesz-tagok nagyon szeretnék, hogy az egykori elnök személyesen hazánkba látogasson. Ettől ugyanis jelentős löketre számítanak a kampányukban.

Trump azonban egyelőre nem reagált a meghívásra. De amennyiben elfogadja, ez lesz Trump első ismert hivatalos útja az Egyesült Államokon kívül a 2020-as választások elvesztése óta - mutatnak rá a cikkben.

"Ezek a látogatások óriási hatást gyakorolnak a magyar konzervatív közösségre, mert [Trumpra] ikonként tekintenek, aki erős ellenszélben volt elnök"

- vélekedett a lap fideszes forrása.

Orbán Viktor már a 2016-os amerikai elnökválasztáson nyíltan támogatta az exelnököt, ahogy legutóbb, 2020-ban is. Január elején egy közleményben maga Trump is gesztus szintjén kinyilvánította, teljes mértékben támogatja a kormányfő újraválasztását. Nemrég pedig telefonon is egyeztetett egymással a két politikus.

Az viszont keresztbe tehet a terveknek, hogy Trump köztudottan attól tart, külföldi utazásai során elkaphatja a Covidot, így elképzelhető, hogy mégsem fog utazni.