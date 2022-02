Kiterjedt fideszes céghálózati rendszert működtethetnek Hajdúböszörményben is

Hajdú-Bihar megye 6. számú választókerületében a kormánypártok részéről Tiba István Csaba parlamenti képviselő és az ellenzék színeiben induló Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere fog az április 3-i országgyűlési választásokon összecsapni egymással. A körzet a választások szempontjából fontosnak számít, mivel azt a "billegők" kategóriájába sorolják. Hajdúböszörmény pedig a térség egyik kulcsfontosságú városának tekinthető, hiszen járási székhely, s a megye második legnépesebb települése is egyben. Ám az elmúlt időszakban itt több homályos vagy korrupciógyanús ügy is napvilágot látott, s ezek kapcsán különös véletlen folytán éppen a helyi fideszes vezetők és köreikbe tartozók nevei merülnek fel időről időre.

Összeszedtük, hogy az alföldi város vonatkozásában milyen céghálózati szisztémán keresztül sikerült a lehető legtöbb közbeszerzésen tarolniuk, és eredményes vagyonosodásukat nyélbe ütniük az érintetteknek, akik kapcsolati tőkében sem szenvedhetnek hiányt.

Tenderek ásza

Első körben meg kell említeni a Tömb 2002 Szolgáltató Kft.-t, melyet – ahogy neve is mutatja – 2002 februárjában alapítottak, ám akkor még Bt.-ként. 2010-ben pedig a cég immár Kft.-vé alakult.

Hivatalos honlapjukon főtevékenységeik között a takarítást és tisztítást, valamint a parkfenntartást és a karbantartást sorolják fel, és irodaházak, irodák, üzemek, raktárak, valamint oktatótermek és egészségügyi intézmények takarítását végzik Debrecenben. Mikepércsen az önkormányzati intézmények, míg Hajdúböszörményben a Polgármesteri Hivatal, illetve az alap- és középfokú oktatási intézmények takarítását látják el, és a megye számos intézményében karbantartást is végeznek. Tavaly decemberben közzétették, hogy a Tömb legutóbb például "Eszközbeszerzés 2020 üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodás elősegítése" címén 150,5 millió forintnyi vissza nem térítendő állami és uniós támogatásban részesült.

A cég azonban valójában Mészáros-érdekeltségbe tartozik, ami miatt érthető módon sorra nyeri a közbeszerzéseket. Vetélytársa viszont általában csak elvétve akad a pályázatokon. Az Átlátszó korábban felidézte, hogy a Tömb csak a tavalyi évben több tucat tendert tudott megnyerni, és négy új telephellyel bővült. Sokatmondó az is, hogy a cég bevétele az elmúlt öt év alatt 2,5 milliárdról 8,1 milliárdra duzzadt. Tehát a Tömb mára alaposan kinőtte magát: ahogy a Magyar Hang korábban a sokoldalúságáról írta,

"lényegében minden olyan tevékenységben jeleskedik, amire uniós vagy állami pénzt osztanak".

A Török Imre és felesége tulajdonában álló cég máig egy hajdúböszörményi panellakásba van bejegyezve, aminek kaputelefonján dr. Mező Barna neve olvasható, aki Török sógora. A vállalkozás elnevezésében levő Tömb szó az ő neveikből ered, mint az a Magyar Narancs 2012-ben kelt cikkéből kiderült.

Ám a Tömb 2002 Kft. nem csupán Hajdú-Biharban, hanem Békés megyei tendereken is rendre sikert aratott,– a fővárosi megbízásokat nem is említve – miközben ott nem is rendelkezett telephellyel, mint azt a Magyar Narancs 2019-ben megírta. Mindemellett a Népszabadság arról is írt, hogy vitatott ügyleteken keresztül a volt kulturális államtitkárhoz, a fideszes Halász Jánoshoz is köthető a cég bizonyos szálaiban.

A Tömb 2002 Kft.-vel többek között a Debreceni Egyetemen is számos olyan felújítást végeztetnek, amelyeket közbeszerzések révén nyertek. Hajdúböszörményben viszont a Kiss Attila polgármester vezette helyi önkormányzat több ingatlanhirdetménye esetében is a társaság vásárolta meg az önkormányzati ingatlanokat.

A Tömb 2002 Kft. által elnyert Debreceni egyetemfelújítási projekt Alfahír

Feltűnő, hogy a Tömb 2002 Kft. szinte kizárólag állami, azon belül is elsődlegesen önkormányzati megrendelésekből él, piaci alapon ezidáig nem végzett érdemi tevékenységet.

A végelszámolásra ítélt társaság

Az Opten cégellenőrző információi szerint a Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft.-vel szemben több mint egy éve végelszámolás indult. Szintén a céginformációs adatbázisban található meg a társaság cégkivonata, mely szerint 2009 nyarán alapították és jegyezték be a vállalkozást, székhelye pedig Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám alatt van. A cég jegyzett tőkéje 2017-ben 3 millió forint volt. Ügyvezetője pedig a már említett Mező Barna.

A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztésére létrehozott cég főtevékenysége 2013-tól kezdve ingatlankezelés volt, de a tevékenységi körébe tartozott még ingatlanok adásvétele, bérbeadása és üzemeltetése is. Érdekesség, hogy 2016 óta pedig rendkívül széles skálán mozgott a társaság tevékenységi köre, ide tartozott jelesül a gabonafélék; cukornád, dohány, rostnövény termesztésétől kezdve a fűszer-, aroma-, narkotikus, illetve gyógynövény termesztésén át, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztésén keresztül az erdő- és vadgazdálkodásig számos tevékenység, továbbá a közép- és felsőfokú oktatás és a sporttevékenységek is.

Egyszóval e szerteágazó tevékenységcsokor alapján olybá tűnik,– a Tömbhöz hasonlóan – mindenhez is értenek.

2020. december 7-én azonban elhatározták a társaság jogutód nélküli megszűnését, ennek nyomán tavaly januárban pedig megkezdődött a már említett végelszámolási eljárás egyszerűsített módon. A Kft. tagja 100 százalékos befolyással 2012 januárja óta az 1,17 milliárdos alaptőkével bíró Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt., amelyet a városi önkormányzat alapított 2011 novemberében. A vagyonkezelő elnök-vezérigazgatója Komáromi Imre, míg képviseletére jogosult és egyik bizottsági tagja Kiss Attila Fidesz-KDNP-s polgármester.

Ugyanakkor az Optenben a Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft. címkapcsolati hálója is fellelhető, amely egy nem túl bonyolult, de szövevényes kapcsolati rendszerről árulkodik. Ebben láthatóan kitüntetett helyen szerepel ügyvezetőként Mező Barna, aki nem mellesleg remek fideszes és kormányzati kapcsolatokkal rendelkezvén uniós és egyéb forrásból megvalósuló beruházásokat egyaránt menedzsel, ahogy korábbi cikkünkben megírtuk.

Így gyarapodik a család a NER-ben Nemrég került a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fejlesztési igazgatói posztjára a hajdúböszörményi Mező Barna. A jó fideszes és kormányzati kapcsolatokkal rendelkező férfi ilyen minőségében az uniós és egyéb forrásból megvalósuló beruházásokat is menedzseli. Az ezekre kiírt közbeszerzéseken pedig gyanúsan jól szerepel húga és sógora családi vállalkozása.

Nemrég Hajdúböszörményben egy munkásszállót adtak át, ám itt számos anomália merült fel. Egy régi iskolát átalakítva munkásszállót építettek uniós támogatásból, amelyet a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. pályázott meg.

Különös fideszes vagyonosodási trend

Érdemes szót ejteni arról is, hogy Hajdúböszörmény képviselő-testületének egyes tagjai elég látványosan gazdagodtak meg.

Czeglédi János fideszes önkormányzati képviselő 10 hektár szőlővel rendelkezik a Mecsekben, amit saját bevallása szerint 2010 után szerzett meg. A Norvég Civil Alap helyére állított Városi Civil Alap 50 millió forintos, a választókerületnek szánt kifizetéséből például 10 millió forintnyi állami forrás jutott a Czeglédi elnökölte Keleti Főcsatorna Egyesületnek a VálaszOnline tavaly őszi gyűjtése szerint. A szintén Czeglédi vezette Böszörményi Ballon Club Egyesület ugyanebből az Alapból 6 millió forintnyi támogatást kapott. Emellett a fideszes politikus nevéhez fűződő egyesületnek az egyik legfőbb támogatója a fentebb bemutatott Tömb 2002 Kft.

Ezenfelül a Hajdúböszörményi Torna Egyletet (HTE) is számos botrány lengte körül az elmúlt időszakban, ugyanis a tao-támogatásokkal nem tudtak elszámolni, s amikor ennek kapcsán kérdőre vonták Kiss Attilát és Komáromi Imrét, a városi televízióban adtak elő magyarázatot. Komáromi neve felmerült már zavaros önkormányzati ügyekben, jelesül a hajdúböszörményi Kálvin tér 6. szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlása kapcsán.

Különös a fentiek tükrében az is, hogy 2010 óta ígérgeti a városvezetés, élén Kiss Attila fideszes polgármesterrel a Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztését, de ez mind a mai napig nem valósult meg, holott több ízben kapott az önkormányzat támogatást erre a célra – 2019 nyarán 667 millió forintot. Jelenleg a város útfelújításokra kap támogatást, melynek kivitelezését a Tömb 2002 Kft. végzi.

Mindenesetre a kérdéses ipari parkra vonatkozó fejlesztésről, pontosabban annak hiányáról többet mondanak az alábbi, év végén készült fényképek.