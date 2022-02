A választások előtt átnyomnák Rahimkulov 360 milliárdos angyalföldi beruházásának engedélyezését

Sürgetővé vált, hogy Ruszlan Rahimkulov 360 milliárdosra becsült angyalföldi beruházásának engedélyezését még az áprilisi választások előtt átnyomják a hatóságokon, hiszen ellenzéki győzelem esetén könnyen megszűnhet az a fajta engedékenység és támogató igyekezet, amellyel a fővárosi, illetve a Pest megyei kormányhivatal viszonyul a kormány számára fontos projektekhez - írja a Népszava.

Az Orbán-kormány még novemberben nyilvánította rozsdaövezeti akcióterületté az egykori Láng Gépgyár iparterületét, gyorsított és könnyített engedélyezési eljárást téve ezzel lehetővé. A beruházás eddig villámgyorsan haladt előre: decemberben az engedélyezés első lépését, a környezetvédelmi eljárást elindította a Pest Megyei Kormányhivatal, amiről február 8-ra meg is lett a döntés, természetesen pozitív végkicsengéssel.

Mindez azért tűnhet furcsának, mert a Váci út melletti 8 hektáros tömbben a tervek szerint összesen 280 ezer négyzetméternyi ingatlan épül a felszín felett és további 130 ezer négyzetméter alatta. A meglévő épületeket a Váci út és a Turbina utca sarkán álló, műemléki védettséget élvező, Alpári Ignác tervezte csarnok kivételével elbontják. Helyére lakó- és irodaház, szálloda, üzlet és parkoló épül, több épület magassága is eléri majd a 65 métert. A beépítés sűrűségére jellemző, hogy az épületek közötti zöldterület előírt 25 százalékos minimumát csak úgy tudják elérni, ha a tetőkerteket is beleszámítják. A kivitelezés még idén kezdődne és 2031 végén zárulna - emlékeztet a lap.

Az ingatlan a svájci hátterű Pacont Kft. tulajdonában áll, míg az engedélyezést Huszár Viktor és Marton Péter tavaly alapított Southblaze kérte a kormányhivataltól, ami nem lehet véletlen, ugyanis a cég tavaly 7 millió euró jelzálogot jegyeztetett be az iparterületre, és 2022 végéig vételi joga van az ingatlanra. Huszár egyébként a Gattyán György frissen alapított pártjának az alelnöke is. A cég tulajdonosai között pedig ott van a Ruszlan Rahimkulov által birtokolt Greennovatív Kft. mellett, állandó üzlettársának, Zentai Péternek a vállalkozása is.