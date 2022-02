Márki-Zay Orbánról: Az erős kapitány gyáva kiállni egy vitára

Négy évvel ezelőtt, a hódmezővásárhelyi választás célja az is volt, hogy az ellenzék megmutassa, hogyan lehet elváltani a Fideszt – mondta siófoki nyilvános utcafórumán Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért kormányfőjelöltje. Felidézte, ami akkor nyerhetetlennek tűnt, azt 57 százalékkal megnyerték.

A kormányfőjelölt azt mondta, a hódmezővásárhelyiek azért választották őt, mert ő „egy közülük”. Egy olyan, aki hétgyermekes, katolikus édesapa, aki régebben a Fideszre szavazott – idézte fel.

Egy konzervatív, aki előbb volt konzervatív, mint Orbán Viktor, egy valódi keresztény, aki, amikor Orbán még Szent II. János Pál látogatásán gúnyolódott, akkor is templomba járt

– mondta.

Közölte, amikor 2020 végén Hódmezővásárhely jobban állt, mint év elején, akkor a fideszes kormánybiztos megkérdezte, hogy csinálják, ő pedig azt válaszolta:

Okosabbak vagyunk és nem lopunk! Ez a titkos recept!

Márki-Zay szerint a gödörből a kiút

nem jobbra vagy balra vezet, hanem csak felfelé!

Ezért úgy véli, a kérdés április 3-án az, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Felidézte, a Fidesz lejárató propagandája a mondatait 180 fokkal elfordítva adja le, így például amikor arról beszélt, hogy a makói szülészetet újra kell nyitni, azt úgy vágták meg, mintha be akarná záratni azt. Ő azonban úgy látja, Az „agymosás” nem tudja rávenni az embereket arra, hogy saját érdekükkel szemben szavazzanak.

Felidézte, szombat délelőtt Fonyódon még a provokátorokat is Pestről hozatta a fideszes média, ezért „nincs nyerhetetlen körzet” – utalt a saját 2018 februári győzelmére, illetve az önkormányzati választáson aratott ellenzéki sikerekre.

Mi vagyunk a többség

– hangsúlyozta Márki-Zay, aki utalt arra, azok Soros-bérencezik őket, akiket egyedül Soros támogatott.

Orbán Viktor Soros pénzéből tanult Oxfordban, Orbán Viktor pártját, a Fideszt, Soros pénzéből építették föl

– emlékeztetett, és felidézte, csak a Fidesz telepített be migránsokat Magyarországra.

Arra is utalt, őket kommunistázzák azok, akiknek kormányában olyan is van, aki 1989-ben lépett be az MSZMP-be.

Egyébként ma belépni a Fideszbe éppen olyan, mint 1989-ben volt belépni a Magyar Szocialista Munkáspártba: nem vállalják fel büszkén az ember – mondta nagy derültséget kiváltva, majd hozzátette,

a Fidesz akadályozta meg a kommunista rendszer besúgóhálózati ügynökaktáinak nyilvánosságra hozatalát.

Arra is emlékeztetett, a Fidesz összemossa a homoszexualitást a pedofíliával, de Szájer Józsefet megemlítve azt is mondta, a pedofil tartalommal lebukott Kaleta Gábort a Fidesz-kormány hozatta haza, hogy aztán pár százezer forintos büntetés után szabadon engedje.

Márki-Zay szerint a Fidesz tette fizetőssé az egészségügyet, mert Ausztriában ingyen tesztelnek, itthon meg ez 19 ezer forintba kerül. A nők tiszteletét illetően azt mondta, ők Hódmezővásárhelyen nőnapra egy szál virággal kedveskednek a hölgy kollégáknak, a Fidesz alatt pedig ilyen nem volt.

Az ellenzéki kormányfőjelölt arra is utalt, a Fidesz tette lehetővé, hogy Mészáros Lőrincnél 45 ezer hektár föld landoljon. „Ő mindenhol helyben lakónak számít?” – kérdezte.

Úgy vélte, a Fidesz szándékosan tette ennyire gyengévé a forintot, mert akkor majd jönnek a befektetők, és lesz munkahely. Ehelyett 800 ezer magyar kiment Nyugatra – mondta Márki-Zay.

Az erős kapitány gyáva kiállni egy vitára

– utalt a miniszterelnöki évértékelőben elhangzott orbáni mondatra a kormányfőjelölt nagy tapsot kiváltva, hozzátéve, „ez a kapitány juttatott minket viharos vizekre”. Hozzátette, amíg a lopásnak nem lesz következménye, addig mindig viharos vizeken fogunk evezni.

Az emberektől azt kérte az ellenzéki vezető, hogy ne csüggedjenek maradjanak egységesek, hiába is próbálnak kétséget kelteni bennük, mert „a kétség az egység legnagyobb ellenfele”, és jussanak el a legkisebb településre is, olyan helyekre is, ahová csak a kormánypropaganda jut el.

Minden nap győzzenek meg egy embert!

– kérte hallgatóságát Márki-Zay.