Egy kattintással ellenőrizni tudjuk, hogy visszaéltek-e az ajánlásunkkal megadott adatainkkal

Ahhoz, hogy egy képviselőjelölt megmérkőzhessen a választásokon, ahhoz az adott választókerületben legalább 500 választó ajánlását, aláírását kell összegyűjteni két hét alatt, a február 12-én startoló kampányidőszak kezdőnapjától legkésőbb február 25-ig. Országos listát pedig azok a pártok állíthatnak, amelyek legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni jelöltet állítottak. Ennek értelemében komoly tétje van annak, hogy ki tudja összeszedni az aláírásokat.

Ahogy arról a korábbi választások során hallhattunk, gyakorivá váltak az ajánlásokkal való visszaélések – elsősorban a kamupártok körében –, hiszen egy szavazó akár több jelöltet is ajánlhat, attól függetlenül, hogy csak egy mellett teheti majd le a voksát a választásokon.

Azonban az ajánlásmásolás- vagy hamisítás személyes adattal visszaélés és a választás rendje elleni bűncselekmény.

Ezeket korábban nagyon nehéz volt bizonyítani, azonban az idei választásokon ezekre fényt deríteni mint korábban, ugyanis már tavaly ősszel kiderült, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) egy ezt célzó projekttel készül az idei választásra.

A valasztas.hu és a magyarorszag.hu oldalain keresztül az állampolgárok online ellenőrizhetik le saját ajánlásaikat. Az ellenőrzéshez természetesen igazolnia kell magát a választónak – hiszen személyes adatokról van szó –, amely történhet majd ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadásával, elektronikus személyi igazolvánnyal, részleges kódú telefonos azonosítással vagy videós azonosítással is.

Az online lekérdezés során a választó pontosan láthatja, hogy hányszor szerepel az ajánlása, és pontosan melyik jelölteket ajánlotta, és azok pedig melyik jelölő szervezethez vagy párthoz tartoznak.

Amennyiben kiderül, hogy a rendszer szerint olyan jelöltet is támogatott az aláírásával, akinek a választó személyesen nem írt alá, abban az esetben a választó rendőrségi feljelentést tehet a választás rendje elleni bűncselekmény gyanújával.

A gond a rendszerrel az, hogy a nyomozás átfutási ideje miatt, akár meg is úszhatják az ajánlást hamisítók, hiszen mire lefut a nyomozás, addigra a jelöltet már nyilvántartásba vehetik.

A probléma megoldása az lehet, hogyha a választó az illetékes választási szervnek, az adott választási irodának is jelzi a hamisítást. Ebben az esetben van esély arra, hogy a jelöltek nyilvántartásba vételétől számított 5 napos jogorvoslati határidőn belül a helyi választási szervek intézkedjenek a hamis ajánlás érvénytelenítéséről. A jelölt azonban ebben az esetben is indulhat a választáson, amennyiben elég ajánlást gyűjtött a hamisítottokon túl is.

Mivel a helyi választási irodák feladata az ellenőrzés, ami nagy terhet ró rájuk, így általában amint meg van a szükséges 500 ajánlás, abban az esetben abba is hagyják az ellenőrzést. Emiatt az NVI újítása sem lehet tökéletes, hiszen a rendszerbe csak az első 500, érvényesnek minősített ajánló adatai kerülnek fel, a választó is csak ezeket tudja ellenőrizni.