Mészáros Lőrinc ezúttal az autó- és motorsport területén bukkant fel

Egy több Mészáros-érdekeltség székhelyéül is szolgáló felcsúti címre 2022. január 26-tól egy új szereplő költözött be, az M1 Autó- és Motorsport Sportegyesület, amely alapján nagyon úgy tűnik, hogy az autósport környékén is megjelenhet Mészáros Lőrinc - írja az mfor.hu.

Szintén erre utal, hogy az "M1" karaktereket több, Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő cég használja, mint például a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft. és a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. A sportegyesület célja a benyújtott dokumentum szerint "az autó és motorsport tevékenység, az ehhez kapcsolódó sportélet támogatása, tagjai sporttevékenységének (autó és motorsport területén) biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy a tagok ezen tevékenységeihez kapcsolódó közös érdekeik védelméről gondoskodjon".

Az egyesületnél két képviselőt jegyeztek be: a székesfehérvári Urfi Beatrixot, aki négy Mészáros-társágnál is vezetői pozíciót tölt be, illetve a felcsúti Molnár Balázst, aki autószerelőként dolgozik a 2013-ban létrehozott Balu Car Kft.-jében és korábban ő volt az egyik tulajdonosa az R-Kord Kft-nek is.

Mészárosnak nem ez az első sport területén tevékenykedő egyesülete, hiszen a Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány mellett 2019. szeptemberében létrejött az Alapítvány a Kárpát-medence Sportjáért elnevezésű szervezet is.