Három órával a bejelentés után sem számolt be hírként az MTI Róna Péter jelöltségéről

Januárban jelentették be az Egységben Magyarországért szakpolitikai kabinetvezetőinek a névsorát, ahol a sajtó- és médiapolitikáért Polyák Gábor lett a felelős. A médiaszakemberrel a közmédia jövőjéről, a politikai kultúra megváltoztatásáról és a közszolgálati sportcsatornáról is beszélgettünk. Interjú. Eddig inkább szakértőként jelent meg a nyilvánosságban, miért vállalta el most a sajtó- és médiapolitikai kabinetvezetői szerepet, amire Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje felkérte?