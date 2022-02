Mától 20 ezret ad a kormány a régi mobiljáért, ha lecseréli azt

Ötmilliárdos keretből elindult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) mobilkészülék-csere programja hétfőn, az összegből negyedmillió használatban lévő 3- és 2G-képes mobiltelefon cserélhető le a mobilinternetezésre alkalmas minimum 4G-képes készülékre - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, az elsőrangú hazai 4G-hálózatok és az ezeket kihasználó okostelefonok széles körű terjedése miatt a hazai távközlési szolgáltatók várhatóan 2023-ra lekapcsolják a 3G-mobilhálózatot, és emiatt számos régebbi készüléktípuson elérhetetlenné válik a mobilnet.

Az átállást az NMHH készülékcsere-támogatási programmal segíti: a használatban lévő 3G-képes készülékek minimum 4G-képes telefonra való cseréjét bruttó 20 ezer forinttal támogatja maximum bruttó 120 ezer forintos készülék vásárlása esetén. Május 9. után a 2G-s készülékek cseréjére is lehetőség lesz.

A tájékoztatás szerint az NMHH igyekszik megkönnyíteni az igénylők dolgát, az NMHH tematikus oldalán, a netrefel.hu weboldalon elérhető térképen az érdeklődők a település vagy irányítószám beírásával kereshetik ki a hozzájuk legközelebbi üzletet és adatait. Az oldalon egy általános információkat tartalmazó és az igénylési folyamatot részletesen bemutató kisfilm is elérhető.

Közölték: miután az igénylő a programban részt vevő hétszáz kereskedelmi pont közül kiválasztotta a számára legkedvezőbb üzletet, a régi készüléken kívül már csak személyi igazolványát és lakcímkártyáját kell magával vinnie. Az üzletben a kereskedő a régi telefon IMEI száma alapján ellenőrzi, hogy az igénylő jogosult-e a támogatásra, majd felveszi a személyes adatokat, ellenőrzi az igénylő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Ezután a vásárlónak nyilatkoznia kell arról, hogy mielőtt leadja a telefont, törölt róla a használat során keletkezett minden személyes adatot. Ezután következik a kiválasztott, maximum 120 ezer forintos új készülék megvásárlása, amihez 20 ezer forintos támogatást nyújt az NMHH. Mindez várhatóan 15-20 percet vesz igénybe - írták.

Az NMHH közlése szerint érdemes otthon, indulás előtt átnézni a kereskedők kínálatát, ismerkedni a készülékekkel a gyorsabb választás érdekében. A netrefel.hu oldalon a készülékválasztásban is segít a hatóság.

Kiemelték: aki személyesen nem tudja elintézni a készülékcserét, meghatalmazást adhat bármely ismerősének, családtagjának vagy akit segítőjének elfogad, a szükséges formanyomtatvány a netrefel.hu weboldalról vagy a programot megvalósító Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség pályázati oldaláról, a mobilcsere.nffku.hu oldalról is letölthető.

Felhívták a figyelmet arra: mivel a régi készülékeket le kell adni a biztonságos és környezettudatos megsemmisítés érdekében, fontos a régi telefon felkészítése, a telefon személyes adatainak - mint a névtár, fényképek, jegyzetek - lementése, a SIM-kártya, és ha van, az SD-kártya eltávolítása. Erről szintén részletes, készüléktípusokra bontott útmutató olvasható a netrefel.hu-n.

A tájékoztatás szerint a 3G-hálózatok kivezetése Európa több országában napirenden van, és a hazai mobilszolgáltatók már megkezdték a folyamatot. A kommunikációs lépések mellett már egyéb lépéseket is tettek, és várhatóan 2023 első felére már nem lesz elérhető a 3G Magyarországon. A 2G-hálózat továbbra is biztonságosan elérhető, a közeljövőben nincs szó a kivezetéséről, a támogatást ezért elsősorban a 3G-s készülékek cseréjére lehet igénybe venni, de a kerettől függően a 2G-s telefonok is sorra kerülhetnek május 9-től a 3G-képes készülékek mellett.

Aki nem biztos a készülék hálózati képességében, ezt könnyen ellenőrizheti. A netrefel.hu információs oldalon az NMHH összeállította a közel száz leggyakoribb 3G-s készülék listáját. Az itt szereplő aktív készülékek tulajdonosai jogosultak a támogatásra - írták.

Közölték azt is, az NMHH hétfőn induló mobilkészülékcsere-támogatási programja július 17-ig vagy a keret kimerüléséig tart. A hírközlési hatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy a technológiaváltás ne érje hátrányosan a fogyasztókat, ezért indította el a programot az Innovációs és Technológiai Minisztériummal partnerségben. A program kivitelezését a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. valósítja meg - írták.