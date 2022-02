Adócsökkentéssel segítené a megélhetést az Egységben Magyarországért

Magyarországon súlyos megélhetési válságról számolt be Korózs Lajos, az ellenzéki Egységben Magyarországért képviselőjelöltje keddi online sajtótájékoztatóján. A politikus szerint a bolti árak „riasztó mértékben emelkedtek”, az infláció a családokat, majd a gazdasági élet szereplőit, végül az államot fogja sújtani, mert – mint mondta – ilyen drágulás mellett csak eladósodni lehet. Az ellenzéki képviselő szerint az inflációs érzékelés és várakozás magasabb annál a 7,4 százalékos áremelkedésnél, mint amit a Központi Statisztikai Hivatal publikált.



Egyre csak nő az infláció, utoljára 2007-ben volt a jelenleginél magasabb 2022. januárban a fogyasztói árak átlagosan 7,9 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Utoljára 2007. augusztusban volt ennél nagyobb az infláció - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az elmúlt egy évben az üzemanyagok és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,4 százalékkal nőttek.

Korózs szerint

a háziasszonyok a mindennapi főzésben pontosan látják, hogyan alakultak az árak.

Emlékeztetett,

a tej 17, a sajt, a vaj, a margarin 16-20, a liszt és a kenyér 30 százalékkal drágult.

Az ellenzéki képviselő szerint az Orbán-kormány nyerészkedik a magas infláción és a magas áfán, utóbbi 27 százalékkal az uniós dobogó tetején van. Felidézte, az ellenzék többször is követelte, hogy az alapvető élelmiszerek áfája 5, a többi élelmiszeré pedig 18 százalék legyen.

Korózs szerint a jelenlegi inflációs környezetben elértéktelenednek a családi támogatások, a családi pótlék, az anyasági pótlék, a közgyógyellátás, stb., mert ezeket 13 éve az Orbán-kormány befagyasztotta.

Dudás Róbert, aki a Jobbik képviselőjeként indul az Egységben Magyarországért színeiben, úgy vélte, a kormány csak látszatintézkedéseket tesz, melyekkel a célja, hogy a társadalom minél később eszméljen rá arra, milyen nehéz helyzetben van az állam, a gazdaság. Dudás szerint ehelyett valós intézkedésekre lenne szükség. Korózshoz hasonlóan rámutatott,

ami a mindennapi élethez szükséges, annak nem 7,4 százalékos a drágulása, hanem sokkal nagyobb.

A 27 százalékos áfamértékkel elsők vagyunk az unióban, de a világon is dobogósok vagyunk, míg a magyar bérek az uniós rangsor végén vannak – hangsúlyozta.

Dudás elismerte, hogy az üzemanyagárak Nyugat-Európában is magasak, de aláhúzta,

Nyugaton nem a gyenge magyar forinttal, nem az alacsony magyar keresetből kell azt kifizetni.

A jobbikos politikus szerint

áfát kellene csökkenteni, ami az inflációra is pozitív hatással lenne.

Felidézte, a fideszesek háromszor szavazták le az ő üzemanyagár-csökkentésre irányuló javaslatukat, de az indítványt a jövő héten újra be fogják nyújtani a parlament elé.

Dudás szerint az állami látszatintézkedéseket az Orbán-kormány úgy hozza meg, hogy az a saját zsebét ne érintse,

a terhet rátolja a kereskedőkre.

Dudás utalt arra, hogy Lengyelország, Írország és Németország is komoly adócsökkentést hajtott végre, utóbbinak áfaminimalizációs lépése kimutathatóan fellendülést hozott.

Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője úgy fogalmazott, az infláció felemészti az életünket, jövőnket, reményeinket és perspektívánkat. Leszögezte,

a rendszerváltás óta példátlan a hatósági árak bevezetése azt bizonyítja, az Orbán-kormánynak nincs gazdaságvédelmi eszköze, régi, rossz berögződésekhez nyúl.

Az adórendszerről szólva Barabás azt mondta, az adócsökkentés keretében igazságosabb szja-rendszerre is szükség lenne, mert amikor a Fidesz bevezette az egykulcsos szja-t, akkor eltörölte a legalacsonyabb jövedelműeknek kedvező adójóváírás rendszerét. Arra is emlékeztetett, a munkabéreket terhelő járulékokat tekintve is Magyarországon az egyik legmagasabb az OECD-országok között, ami ugyancsak nem motivál.

Barabás felidézte azt is, hogy amikor a Fidesz bevezette a bankadó politikáját, a tranzakciós illetéket, akkor azt a pénzintézetek átterhelték az ügyfeleikre, ami így egy bújtatott lakossági adó volt. Ennek kiküszöbölésérére az Egységben Magyarországért a bankokkal közösen tehermentes számlák rendszerét vezetné be, ami mentesítené a lakosokat az ilyen terhek alól.

Az ellenzéki politikus arra is utalt, a Fidesz hatalomra jutása óta sem emelkedett a közszféra alapilletménye, ami miatt az életpályák nem kiszámíthatóak.

Érdemi és jelentős béremelésre van szükség a közszférában, kiszámítható életpályára, tisztes megélhetésre van szükség ahhoz, hogy az országot hosszú távon stabilizálni tudjuk gazdaságilag, pénzügyileg és szellemileg is

– szögezte le Barabás.