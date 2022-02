Otthonra vagy irodába kiváló választás a fénycsöves lámpatest (x)

Napjainkban egyre aktuálisabb téma a hagyományos izzók cseréje. Így van ez a fénycsöveknél is, hiszen azokon a helyeken, ahol hosszabb ideig kell fényt használnunk, energiatakarékos megoldást kell találni. Nem mindegy, hogy mennyi lesz a fizetnivaló.

A hagyományos fénycső kiváltható LED csőre?

A fénycsöves lámpatest a LED világítási eszközök egyik korszerű terméke, amellyel optimális fényviszonyokat lehet teremteni ipari területeken is. Azért is, mert akár az otthoni irodába vagy műhelyedbe is átültethető a használata annak minden egyes előnyével együtt.

Arra a kérdésre, hogy miért lettek ezek az eszközök ennyire népszerűek, nagyon egyszerű a magyarázat. A felhasználhatóságuk sokoldalú, az előnyeik verhetetlenül kiemelkedőek, a működésük hatékony - kell ennél több?

Használj LED-et mindenhol, ahol lehet

Legyen szó az otthonodról vagy akár a munkahelyedről (szerencsés esetben a kettő akár egybe is eshet), a LED technológia megállíthatatlanul ott kopogtat az ajtódon. Ideje, hogy teret adj a térhódításának. Miért? Mert a legritkább esetben sem vallanak kudarcot - soha nem fogsz csalódni bennük, és áldani fogod a percet, amikor a használatuk mellett döntöttél.

A fénycsöves lámpatest egyike azoknak a LED fényforrásoknak, amelyekkel a LEDLámpaház.hu kínálatából választva az otthonod vagy a munkahelyed fényeit megteremtheted.

Mik az előnyei a fénycsöves lámpatesteknek?

Érdemes sorba venni az előnyöket, hogy minél tisztábban láthasd a lényeget:

Számos helyen felhasználható: otthon, munkahelyen, ipari körülmények között

Sokoldalú, tartós, hatékony

Egyes típusok IP67 védettséggel rendelkeznek, emiatt kültérre és beltérre egyaránt felszerelhetőek, por- és páramentesek

Mivel egymással sorolhatók, ezért nagyobb ipari csarnokok megvilágítására is alkalmasak

Letisztultságuk és egyszerű kivitelezésük miatt rugalmasan alkalmazkodnak minden környezethez

A teljesítményük magas, könnyedén bevilágítják a teret

Nincs hőtermelésük és hőveszteségük

Költséghatékonyak

30-100 ezer üzemórát is kibírnak

Hosszú élettartam jellemzi őket

A beszerzési áruk jócskán megtérül minden esetben

Nem igényelnek különösebb karbantartást

A fényük nem vibrál, így nem káros a látásra

Van, amelyiknek szabályozható a fényereje

Felkapcsolás után nincs szükségük bemelegedésre

A ki- és bekapcsolás nem okoz bennük károsodást

Hogy válaszd ki a megfelelő fénycsöves lámpatestet?

Elsőként azt kell tisztáznod, hogy T5 vagy T8 fénycsőre lesz szükséged, ahogy azt is érdemes tudnod, hogy mi az armatúra. Az armatúra az a lámpatest, ami önmagában nem világít, de a megfelelő kialakítással és foglalattal van ellátva ahhoz, hogy LED fénycsövet lehessen elhelyezni benne.

A beltéri kialakítású armatúra IP20-as védettségű, de érdemes burkolattal rendelkező, erősebb változatok is választanod. Miért? Mert ezeket a lámpatesteket felszerelheted fedett kültérre is, mert olyan LED fénycsövekhez vannak kialakítva, amelyek ipari por- és páramentesek (azaz IP67 védettségűek).